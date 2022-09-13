雄影雙開幕片世界首映 尾號1314展輕科幻婚姻故事

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2022年高雄電影節13日公布世界首映的雙開幕片「流麻溝十五號」與「尾號1314」，演員李杏（右起）、藍葦華在「尾號1314」中，飾演努力維持遠距離婚姻的夫妻。（高雄電影節提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月13日

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）2022年高雄電影節今天公布世界首映的雙開幕片「流麻溝十五號」與「尾號1314」，前者刻劃白色恐怖時期被送到綠島的女性思想犯；後者是鄭文堂執導的首部輕科幻婚姻故事。

「流麻溝十五號」電影募資逾新台幣1200萬元、獲近6千人支持，遠超過預期達標金額，榮登台灣今年募資計畫電影類榜首，故事改編自同名口述歷史書籍，描述白色恐怖時期被押送至綠島「思想再教育」的女性思想犯，由從政壇轉戰電影圈的姚文智擔任出品人、周美玲執導。

由於故事題材帶有政治敏感，資金尋募困難，演員也多避開不碰，歷經波折，邀到余佩真、連俞涵、徐麗雯擔綱主演。周美玲說，「這些時代女性歷經非常多苦難，但她們努力維持自己的尊嚴，保有人性的善良」。為了忠實傳達她們苦難的白色恐怖經歷，怕水的連俞涵跟余佩真挑戰跳海，徐麗雯、徐韜為戲被倒吊，吃足苦頭。

「尾號1314」則是公視「你的婚姻不是你的婚姻」系列新作之一，是導演鄭文堂首次挑戰的科幻元素作品，時間場景設定在近未來，金鐘迷你視帝藍葦華飾演跟不上科技進步的丈夫，搭檔今年以「茶金」入圍金鐘女配的李杏，片中兩人長期處在遠距離，缺少和彼此了解的機會，雙方關係是否能在吵架中找到繼續維持感情契機。

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另外，「你的婚姻不是你的婚姻」系列其他2部作品「恭請光臨曾賈府喜事」與「梅莉」也將在雄影特別放映。前者由金鐘導演何潤東執導，簡嫚書與新李淳飾演已訂婚的情侶，女方面對生子年限將至，卻開始懷疑起自己的婚姻選擇；後者則由金鐘導演高炳權執導，夏于喬、施名帥詮釋育兒夫妻，試圖透過AI人工智慧，為婚姻、家庭找出維繫之道。

2022高雄電影節於10月14日至10月30日，在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、喜樂時代影城-高雄總圖店、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫、夢境現實MR沉浸式劇院登場。影展早鳥優惠票於9月25日於年代售票系統全面販售。（編輯：張芷瑄）1110913

公視「你的婚姻不是你的婚姻」系列作品「恭請光臨曾賈府喜事」，演員簡嫚書（右）和李淳（左）飾演已訂婚的情侶，女方面對生子年限將至，卻開始懷疑起自己的婚姻選擇。（高雄電影節提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月13日