公視一窺追星文化 探討握手會是否物化女性

（中央社記者葉冠吟台北15日電）公視主題之夜SHOW本週探討日本偶像追星文化，播出日本紀錄片「東京女子偶像流」，究竟偶像握手會是否有物化女性疑慮，哲學與倫理學者周偉航分析，還是得觀察彼此互動過程。

「偶像」是日本藝人的類型之一，主要是指「與粉絲共享成長過程，存在本身就是一種魅力的人物」。公視透過新聞稿分享，「東京女子偶像流」導演三宅響子受到日本偶像盛行的現象衝擊，決定將其化為影像紀錄，長期跟拍女主角莉緒與她的支持者們，也深度探訪宅男、社會專家及偶像的家人，揉合出一部日本次文化觀察報告。

電影裡，女子偶像與音樂滲透了日本的日常生活，宅男們為支持偶像，散盡家產、甚至辭職也義無反顧，看偶像的演唱會是他們最感到療癒的時光。在節目映後論壇「握握手就可以安定社會？」中，曾因追星而成為網路知名迷因的娛樂公司負責人興奮哥感慨表示，「彷彿是看到以前的自己，對偶像有愛的人基本上就是都奉獻出去的感覺」。

興奮哥形容看演唱會時，就像到了所謂的「西方極樂世界」，應援的方式已變成一種本能反應，台下的人可依照當時的情境，抒發出自己的感情。興奮哥說：「就在那短短的時間裡，可以獲得快樂跟喜悅，這應該是有隱含著可以達到安定社會的力量。」

曾是女團TPE48成員的陳詩媛現場也分享作為「偶像」的心得，她透露，自己最初也是日本偶像團體AKB48的粉絲，因嚮往才去參加徵選。提及遇到粉絲的經驗，陳詩媛說，粉絲其實都很有熱情和禮貌，也不太會激烈，「粉絲自己之間都會相互管秩序」，最重要的是講話跟互動的過程，是一種更靠近的感覺。

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而握手會本來是與粉絲的「真摯互動」，現在卻被當成商品販賣，是否有「物化」偶像或女性疑慮，哲學與倫理學者周偉航分析，「必須要承認，它的起始點可能多少都有性慾的成分」，但隨著接觸與互動，會開始長出不一樣的發展路徑，並和偶像本人開始建立一些關係，「這可能是一種心靈上的成長，但實際上也是一種消費」，重點還是偶像在整個互動過程，怎麼展現自己。

「公視主題之夜SHOW–東京女子偶像流」將於16日晚上10時在公視頻道首播。（編輯：張雅淨）1110915

日本紀錄片「東京女子偶像流」（Tokyo Idols）探討日本偶像文化現象。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月15日