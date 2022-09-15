金音獎完整入圍名單 珂拉琪摘評審團獎

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（中央社記者王心妤台北15日電）第13屆金音獎今天公布入圍名單，本屆評審團主席為許哲珮，她表示，今年報名件數創新高，有3725件作品報名。今年摘下金曲新人獎的珂拉琪再以MEmento．MORI獲頒金音評審團獎。

今年有3組覆面系樂團，包括三牲獻藝、血肉果汁機、恐龍的皮公布入圍名單，他們的特色都是以不露臉方式演出，與樂迷專注用個人創作和旋律交流，呼應「回歸音樂本質」的主軸。

今年共有111件作品入圍，評審團獎由珂拉琪獲得，他們的曲風多元，融入台灣歷史，同時包含台語、阿美語、日語、英語4種語言，曾創作出以白色恐怖時期為背景的「萬千花蕊慈母悲哀」，以及講述日治時期高砂義勇軍的TALACOWA等。

影片來源：珂拉琪Collage

特別貢獻獎得主則是謝明通（阿通伯），他成立阿通伯樂器行30多年，雖然已於2006年辭世，但在世時致力讓台灣跟上世界潮流，引進許多國外器材，獨特的經商理念與待人接物的幽默風格，使阿通伯樂器行成為愛樂者間重要的交流據點，影響不少當今幕前、幕後的資深音樂人。

最佳專輯獎入圍者，包含大象體操「夢境」、李權哲「愛情一陣風」、熊仔的PRO、明馬丁的ON、黃宣的BEANSTALK、LUCY同名專輯LUCY。

最佳樂團獎入圍者，包括宇宙人「理想狀態」、大象體操「夢境」、野東西「溯」、旺福「你好我好大家好」、13月終了「和你蠻像的一隻」。

最佳創作歌手獎則由黃玠瑋「游牧」、朱頭皮「防疫清冰箱」、李權哲「愛情一陣風」、葉穎「活得像自己的名字」、熊仔的PRO、黃宣的BEANSTALK角逐。

最佳新人獎入圍者則包含珂拉琪、Haezee（黃瑋昕）、Robot Swing、LUCY、雷擎。

第13屆金音創作獎將於11月5日在台北流行音樂中心登場。（編輯：張雅淨）1110915

第13屆金音創作獎入圍名單

【不分類型獎項】

■ 最佳專輯獎

《夢境》／大象體操 （製作人:大象體操）

《愛情一陣風》／李權哲 （製作人:李權哲）

《PRO》／熊仔 （製作人:熊仔、rgry、李權哲、FunkyMo）

《ON》／明馬丁 （製作人:程杰、明馬丁）

《BEANSTALK》／YELLOW黃宣 （製作人:余佳倫、YELLOW黃宣）

《LÜCY》／LÜCY （製作人:海大富）

■ 最佳樂團獎

宇宙人／《理想狀態》

大象體操／《夢境》

野東西／《溯》

旺福／《你好我好大家好》

13月終了／《和你蠻像的一隻》

■ 最佳創作歌手獎

黃玠瑋／《游牧》

朱頭皮／《防疫清冰箱》

李權哲／《愛情一陣風》

葉穎／《活得像自己的名字》

熊仔／《PRO》

YELLOW黃宣／《BEANSTALK》

■ 最佳新人獎

珂拉琪／《MEmento・MORI》

Haezee黃瑋昕／《LOVE MAZE》

Robot Swing／《SYSTEM BOOTING...》

LÜCY／《LÜCY》

雷擎／《Dive & Give》

■ 最佳樂手獎

方Q（方奎棠）／《理想狀態》／貝斯

張凱婷／《夢境》／人聲、貝斯、鋼琴

賽克（蔣沅融）／《溯》／吉他

明馬丁／《ON》／鋼琴

徐研培／《In My Place》／吉他

簡道生／《壞爸爸》／貝斯

鄭宇泰／《長笛節奏盒》／長笛

刁鵬／《日日》／中國笛/簫

■ 最佳現場演出獎

《溯》/野東西

《聲子蟲《A DECADE》》/聲子蟲

《蘇珮卿 "This Is..." VIP音樂會》/蘇珮卿

《旺福《俗女的歌》Live音樂會》/旺福

《百合花不是路專輯發片專場》/百合花

■ 亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）

《逗號與句號之間》／無形建築

《AM:PM （Acoustic）》／Stephanie Poetri

《호랑이 담배피던 시절》／모던국악프로젝트 차오름

《SNACKTIME》／ATARASHII GAKKO!

《Keep On Kickin' It》／Mickie Yoshino

【類型音樂獎項】

■ 最佳搖滾專輯獎

《Year of Fate》／傻子與白痴

《夢境》／大象體操

《Holy Trip!》／TRASH

《溯》／野東西

《告訴我他們都在本來的什麼地方》／當代電影大師

■ 最佳搖滾歌曲獎

〈不是路〉／《不是路》／百合花

〈蘭嶼幣〉／《溯》／野東西

〈我要殺光浪漫殺死詩〉／《告訴我他們都在本來的什麼地方》／當代電影大師

〈傷心地獄芳花引魂〉／《MEmento・MORI》／珂拉琪

〈No Mercy〉／《No Mercy》／無妄合作社

〈浪潮〉／《正常人的條件》／The Tic Tac

■ 最佳民謠專輯獎

《新寶島康樂隊 第12張剪剪花》／新寶島康樂隊

《O Milaladiway 詠歌者》／Suming 舒米恩（舒米恩・魯碧）

《pongso no Tao》／陳建年

《LÜCY》／LÜCY

《等路》／邱舒

■ 最佳民謠歌曲獎

〈阿喜A車車〉／《新寶島康樂隊 第12張剪剪花》／新寶島康樂隊

〈白薯，月光山〉／《今本日係馬》／羅思容與孤毛頭樂團

〈莎喲娜拉〉／《你好我好大家好》／旺福

〈isahini〉／《LÜCY》／LÜCY

〈雙月之下 II〉／《Árcaron方舟｜雙月樂途二部曲：沙海迴響》／YK樂團

〈廢人歌〉／《身心靈大全集》／奇哥（蔡坤奇）

■ 最佳嘻哈專輯獎

《EARTHBOUND》／瘦子

《姚中二》／MC HotDog熱狗

《TAKE A BREATH》／影子計劃

《黃昏》／張伍

《PRO》／熊仔

■ 最佳嘻哈歌曲獎

〈Way Up〉／《EARTHBOUND》／瘦子

〈他們根本不是Rapper〉／《姚中二》／MC HotDog熱狗

〈鬼〉／《黃昏》／張伍

〈能火〉／《PRO》／熊仔

〈覺 Ft.大支 （Prod. Huangfu）〉／《覺 Ft.大支 （Prod. Huangfu）》／草屯囝仔

〈跑馬燈〉／《跑馬燈》／ØZI

■ 最佳電音專輯獎

《八仙》／三牲獻藝

《BELTA》／Oberka

《萬象》／笑琴

《摩音寺》／MICO劉為

■ 最佳電音歌曲獎

〈七匡乙咚〉／《八仙》／三牲獻藝

〈King of Bhangra〉／《BELTA》／Oberka

〈On Friendship （feat. 阿爆（阿仍仍））〉／《ON》／明馬丁

〈Happiness Is Overrated （feat. Whisky Cat /方Q） 〉／《Happiness Is Overrated （feat. Whisky Cat / 方Q）》／Ń7ä

〈亞細亞鬥士〉／《沙羅曼蛇 - 亞細亞鬥士》／沙羅曼蛇

■ 最佳爵士專輯獎

《熟》／胡朝明

《融合世界》／Tonic 5

《你聽過Beige嗎》／陳穎達

■ 最佳爵士歌曲獎

〈On Truth （feat. 張為智）〉／《ON》／明馬丁

〈給老天爺的悄悄話〉／《給老天爺的悄悄話》／陳含章

〈戰鬥前夕〉／《交織的平行》／邱立婷爵士樂團

〈Eyes〉／《暫時集合 This Temporary Ensemble》／9m88

〈南門路上〉／《南門路上》／薛詒丹

■ 最佳節奏藍調專輯獎

《99% Angel 》／Karencici

《BLUE LEAK / 水體》／問題總部

《LOVE MAZE》／Haezee黃瑋昕

《2622》／Julia 吳卓源

■ 最佳節奏藍調歌曲獎

〈99% Angel〉／《99% Angel 》／Karencici

〈信你才怪（feat. YELLOW黃宣 ）〉／《LOVE MAZE》／Haezee黃瑋昕

〈尷尬的浪漫〉／《事情是這樣的》／Matzka 瑪斯卡

〈切歌 feat. ABAO阿爆&Brandy〉／《給》／徐佳瑩

〈Real World〉／《Dive & Give》／雷擎

■ 最佳另類流行專輯獎

《call me 90》／Chick en Chicks

《愛情一陣風》／李權哲

《你好我好大家好》／旺福

《BEANSTALK》／YELLOW黃宣

《cinevuan 7鄰86號》／Matzka 瑪斯卡

《和你蠻像的一隻》／13月終了

■ 最佳另類流行歌曲獎

〈游牧〉／《游牧》／黃玠瑋

〈新世紀的女兒〉／《水逆》／鄭宜農

〈星座學家（feat. 9m88）〉／《PRO》／熊仔

〈我和牙醫有個約會〉／《你好我好大家好》／旺福

〈你們長得蠻像的〉／《和你蠻像的一隻》／13月終了

〈拉麵公子 〉／《鶴園》／鶴

【評審團獎】

■ 評審團獎

珂拉琪／《MEmento・MORI》

【特別貢獻獎】

■ 特別貢獻獎

謝明通 （阿通伯）