「悲情城市」修復版特映 高捷期許開心做電影人

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（中央社記者王心妤台北15日電）名導侯孝賢執導的電影「悲情城市」今天舉辦修復版記者會，距離上映時隔33年，演員高捷表示，特別珍惜與老朋友們的情誼，開心當電影人之外，也要珍惜當下、保持身體健康。

「悲情城市」出品人邱復生、剪接師廖慶松、錄音師杜篤之、攝影師陳懷恩、劇照師陳少維、劇組人員林添貴，以及演員高捷、林鉅、張大春、吳義芳、太保（張嘉年）、吳念真今天都出席。

「悲情城市」上映至今已過33年，製片張華坤、演員陳松勇都已離世，高捷今天受訪感嘆時光飛逝，「很多老朋友都變小老頭，珍惜這份情誼，繼續開心、繼續幹，開心做電影人。我們還在的人盡量要珍惜當下，保持身體健康。」

太保表示，人生沒有多少個33年，「我在這行50幾年，從少年仔拍到現在也老了，當年能參與侯導大師級的電影，希望台灣電影可以繼續加油。」已經轉行當藝術家的林鉅則說，自己從來不是演員，但侯孝賢一聲令下，自己就會出現。

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陳松勇憑此片摘下金馬影帝，高捷回憶，陳松勇的台語說得道地，粗俗話或是古詩都難不倒他。高捷也難忘陳松勇拍戲時會不自覺摸頭，侯孝賢為了捕捉最自然的模樣，會串通其他演員在試戲時就偷偷開拍，拍下陳松勇自在演出的樣子。

「悲情城市」特映結束後，國家電影及視聽文化中心舉辦的「再新電影出發的時候：台灣新電影四十年回顧」專題影展，將於10月7日至11月27日登場。（編輯：張雅淨）1110915