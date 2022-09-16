世界民族電影節開幕 湯蘭花穿鄒族服力薦

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2022世界民族電影節開幕茶會16日舉行，宣傳大使湯蘭花身穿鄒族傳統服飾亮相，她也期待觀眾透過電影認識更多民族的故事。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月16日

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（中央社記者王心妤台北16日電）2022世界民族電影節今天舉辦開幕茶會，宣傳大使湯蘭花穿鄒族服飾亮相。湯蘭花表示，能集結世界民族議題變成影展非常難得，希望觀眾透過電影認識不同民族，用愛創造美好世界。

文化部政務次長蕭宗煌表示，許多創作者在這塊土地上心繫台灣、守護台灣，支持不同文化的價值與尊重。他也推薦今年台灣的參展片，像是講述甲午戰爭後故事的客語電影「一八九五」、描述泰雅族男孩成長故事的「只要我長大」，認為都可以看到台灣題材的寬廣，「十分難得與珍貴。」

湯蘭花雖然息影30年，但近日多次公開亮相。她表示，的確還想演戲，「比較想演出老人家生活的那種戲」，一旁的演員温昇豪和導演葉天倫則稱讚湯蘭花的外型仍然保持得像是少女。

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開幕片「愛是一本書」（Remember Me）的蒙古導演甘奧其爾恩貝什（Gan-Ochir Enebish）隔海現場獻上祝福。温昇豪演出「一八九五」，他透露，自己雖是客家人卻不會說客家話，為了角色才學會，現在已能說得非常流利。

2022世界民族電影節今年將播映17部電影，片單分為「名門望族－民族大觀」、「新心相印－印太亞洲」、「大敵當前－世界局勢」及「薪火燎原－民族新勢力」等4主題，即日起全台免費觀影。另外「只要我長大」導演陳潔瑤、演員陳宇和「一八九五」出品人葉天倫，將分別在明、後天舉辦映後座談分享拍攝趣事。（編輯：陳政偉）1110916