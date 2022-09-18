王家衛「花樣年華」修復版特映 影迷穿旗袍響應

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經典電影「花樣年華」4K修復版近日重返大銀幕，片商17日晚間在台北松仁威秀影城舉辦旗袍Dress Code特映會，多名影迷換上旗袍響應。（CATCHPLAY提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月18日

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（中央社記者王心妤台北18日電）名導王家衛執導、梁朝偉與張曼玉主演的「花樣年華」4K修復版近日重返大銀幕，片商昨晚在台北松仁威秀影城舉辦旗袍Dress Code特映會，吸引多名影迷換上旗袍響應經典。

電影「花樣年華」中，張曼玉與梁朝偉在樓梯間擦身而過，成為經典畫面，而張曼玉穿著旗袍的曼妙身影令人難忘。打造電影中多件經典旗袍的藝術指導張叔平以及攝影師杜可風和李屏賓，也以此摘下坎城影展評審團技術大獎。

對於這次特映會，有影迷表示，「一部好的電影，無論過多久都值得你進電影院欣賞，『花樣年華』就是這麼一部值得大家重回電影院觀賞的電影，重拾經典的浪漫氛圍。」

還有觀眾表示，4K修復版畫質清晰到髮絲也很清楚，連張曼玉的旗袍質感都能看清，「一定要進大銀幕體驗。」（編輯：張雅淨）1110918