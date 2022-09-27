描述農民處境爆紅 中國電影「隱入塵煙」突下架

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（中央社記者邱國強北京27日電）描述中國西北農民艱難處境的小成本電影「隱入塵煙」，7月間在院線及網路上映意外走紅，在人民幣票房破億下卻被突然下線，引發中國網友議論，諷刺電影真的「隱入塵煙」了。

一名北京電影業人士向中央社記者表示，在當今中國電影市場的結構下，「隱」片的票房佳績令人意外；但在當今的文娛創作環境下，「隱」片被下架的結果倒「不意外」。

綜合網路訊息及星島日報報導，製作費用僅約人民幣200萬元（新台幣約890萬元）的電影「隱入塵煙」，由李睿珺編劇並執導，武仁林、海清主演。

劇情描述甘肅農村一名大齡單身漢與殘疾女子，在同被原生家庭遺棄的情況下結為夫妻，雖一貧如洗但生活依舊堅強樂觀。然而，妻子卻突然因病去世，留下夢碎的丈夫。

由於「隱」片刻劃出中國西北農村長期以來處於貧窮的面貌，以及各地農村男性擇偶不易的現實，因此逐漸獲得各方共鳴。

先是在2月間入圍柏林國際電影節主競賽單元，7月在中國院線上映後，靠著網友逐漸流傳的口碑，票房先溫後火，進入8月下旬後迅速竄紅，更在上映後第56天的暑期檔尾聲奪下單日票房冠軍。

在累積票房突破1億元（約新台幣4億4418萬元）的情況下，「隱」片進入9月持續播映，但先是在約2週前突然下檔，26日更在優酷網、愛奇藝、騰訊等中國大型影音平台被同時下架，引起不少影迷及網友錯愕，紛紛打聽被下架原因，並在網路上迅速引發討論。

有網友認為，「都全面脫貧啦，怎還能有這種虛假的電影」，製片方是在「迎合洋大人」；但有網友指出，「隱」片描述的全是事實，即使「扶貧有成」，也不該代表過去的問題就不能碰觸。

另有人認為，這樣的片子如果也要禁，是不是日後只能看風花雪月和「正能量」電影；還有人諷刺，「隱入塵煙」真的「隱入塵煙」了。

對此，一位不願具名的北京電影業人士指出，在中國創作小成本的獨立電影，需要一股傻勁和勇氣，以及可能淪為孤芳自賞的結局。

他說，而「隱」片的成功，靠的是一小部分不媚俗的觀眾共鳴，以及這些觀眾逐漸堆疊出來的網路傳播力量，加上好奇心驅使，才能令人意外地創下佳績，在當今中國電影市場的結構下，確實不容易。

但他也表示，在中國當今的文娛創作環境下，「隱」片被下架是「可以預期的」，這一結果倒不意外。（編輯：曹宇帆）1110927