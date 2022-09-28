曾國城唐綺陽金鐘搭檔先甩肉 曾寶儀舞台留給得獎者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北28日電）第57屆電視金鐘獎頒獎典禮2場典禮主持人「曾國寶」組合，今天集體亮相記者會，金鐘主持老將曾國城和菜鳥唐綺陽相約甩肉，曾寶儀則說願意濃縮自己的時間，把舞台留給得獎者。

本屆電視金鐘獎頒獎典禮首次分為「節目類」及「戲劇類」，前者將頒發21項獎項，後者則有27項。「節目類」將由曾國城與唐綺陽攜手主持，「戲劇類」則是曾寶儀獨撐大局。3人中只有曾國城是老將，有4次主持金鐘典禮經驗，唐綺陽和曾寶儀皆首次接下金鐘主持棒。

對於這次主辦單位邀請3人主持，曾國城的解釋是「價格公道、配合度高」，他也覺得唐綺陽反應快，對方今年沒入圍也能專心工作。唐綺陽則說自己頒獎都會落詞，對搭檔依賴性高，只想把自己當成「典禮神獸」。

兩人也放話為典禮減重，唐綺陽許願能少6公斤，被曾國城打趣說：「典禮不會因妳變瘦而更好看」，但曾國城也說想從90公斤減到87公斤，盼典禮當天不要水腫。

記者會現場，3人也開出理想的典禮結束時間，「節目類」想在晚上10時準時結束，「戲劇類」的目標則是晚上10時30分收場。曾國城希望得獎人都能掌握感言時間，再多的感動，也不要在舞台上說那麼多，後台還有機會能分享，更開玩笑說自己年過半百不擔心得罪人。

今年曾國城以「型男大主廚」、「全民星攻略」雙料入圍「綜藝節目主持人獎」、「益智及實境節目主持人獎」。他特別開心做了17年的「型男大主廚」能獲提名肯定，「主持人入圍很難，畢竟我們不是純綜藝。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾寶儀今年也以「我們回家吧2」入圍「生活風格節目主持人獎」，但相較於入圍，主持壓力反而更大，畢竟只有一人在台上，「得獎者講太久我沒辦法控制，如果他這一生就這一次，你也只能讓他講，主持就是服務業，幫入圍者服務嘛」，會選擇濃縮自己的時間。

「111年度電視金鐘獎」節目類頒獎典禮、戲劇類頒獎典禮分別於10月21日、10月22日晚上7時，在國父紀念館舉行。（編輯：張芷瑄）1110928

藝人曾寶儀今年將獨挑大梁，主持10月底將登場的第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮，她同時也入圍本屆金鐘節目類獎項，她28日表示，相較於入圍，主持壓力反而更大，畢竟只有一人在台上。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月28日