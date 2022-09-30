張孝全隔10年再逐金馬影帝 願與名導關錦鵬合作

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（中央社記者王心妤台北30日電）影星張孝全相隔10年再爭金馬影帝，他今天受訪表示，雖不像上次激動，但仍很開心，談到「阮玲玉」導演關錦鵬以他為雛形創作劇本，希望能一起合作，張孝全臉紅笑說：「我也期待。」

張孝全今天與江宜蓉共同出席「童話．世界」聯訪，他今年以「罪後真相」相隔10年再逐金馬影帝。張孝全說雖會緊張，但沒有上次這麼激動，但前段時間關錦鵬受訪點名張孝全，希望能一起合作。張孝全臉色微紅地表示，「我現在就是情緒很激動。謝謝導演，我也很期待。」

張孝全表示，此次演出最困難的是法庭戲，因為法律用字要精準，不能隨意更動任何一個字，有時自己改掉，就會被律師出身的導演唐福睿發現，需要重新再來。

張孝全也提到，當爸爸後感受到孩子的早熟，也會希望教導正確的性知識與面對群體的相處方式。平時都會和兒子玩角色扮演，兒子最喜歡扮成蜘蛛人，下課回家後就會變裝，他也笑認自己曾扮成鋼鐵人。

江宜蓉在片中與李康生有親密戲，她認為「童話．世界」尺度大的地方不是裸露肌膚的多寡，而是心境要放開。「我自己心裡比較考慮是身體上的情慾。」她也提到事前有與導演深入討論，也認為這些戲確有必要。

江宜蓉表示，現實中的李康生常會說笑話，不自覺會笑出聲，常會想到或許片中角色設定的魅力也是相同，不一定是長相，而是有個人魅力吸引女學生。

「童話．世界」將於10月7日全台上映。（編輯：屈享平）1110930