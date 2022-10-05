楊力州遠赴南極新作「無邊」 金馬影展世界首映

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）2022金馬影展強片陸續公布，邀來多部新作，包含金馬得主楊力州記錄南極長征隊的「無邊」、徐漢強的電視電影「聖筊」、張吉安的短片「狼牙的御女」，這些片都將作世界首映。

「無邊」是金馬獎最佳紀錄片導演楊力州的最新力作，記錄由5人組成的長征隊，以徒步方式走向南極點。這一段生死難卜的身心靈挑戰，走向已知世界的盡頭，也走進內心無垠的深淵。思緒上推至百年前的英國探險家日誌，也是深沉的自我省思與反芻。

「返校」導演徐漢強的電視電影新作「聖筊」，則把「擲筊」進化成讀心神器，用來解決婚姻難題；銀幕下的情侶劉冠廷、孫可芳，恰好有個練習的機會。

影展也有香港導演的精采作品，新銳導演曾慶宏的「過時．過節」集結香港影后毛舜筠、金馬影帝謝君豪、偶像團體MIRROR成員呂爵安和盧瀚霆主演，透過冬至過節，解開一家子心結；名導張婉婷費時10年拍攝的紀錄片「給十九歲的我」，則以6位同校女孩的成長故事，映照時代的動盪與變遷，溫柔細膩。

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來自馬來西亞等地的華語短片也將在金馬首映，包括「南巫」導演張吉安的「狼牙的御女」，以守喪習俗暗喻馬國種族衝突；陳策鼎的「請別掛斷」，講述在詐騙集團擔任接線生的女孩，為籌足墮胎費決定鋌而走險；以「龔囝」獲得金穗大獎的林治文，這次與廖鏡文、鍾岳明合作，以「自由的人」描述獨立樂團主唱，下了舞台只想做一個自由的人；還有入圍本屆金馬最佳男配與新演員的胡智強最新作品「送行」，透過葬禮瑣事，讓儀式呈現出荒謬的一面。

2022金馬影展將於11月2日至20日展開，10月21日舉辦選片指南，22日下午1時於官網開始售票。（編輯：屈享平）1111005