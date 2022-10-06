間諜家家酒第2季上線 安妮亞攜新成員大白狗賣萌

（中央社記者葉冠吟台北6日電）日本人氣動畫「SPYxFAMILY 間諜家家酒」第2季上線，可愛的讀心超能力女孩安妮亞與間諜爸爸、殺手媽媽正式回歸，這回還加上一隻擁有特殊能力的寵物大白狗「龐德」。

「間諜家家酒」早在第2季在開播前，就已引起眾多話題。官方的社群媒體推特（Twitter）上週釋出全新集數主視覺圖，是3名主角洛伊德、安妮亞和約兒身穿正式禮服走在紅毯慶祝新一季上檔，讓粉絲紛紛用主角們口頭禪回覆推文：「太優雅了」「挖苦挖苦（WakuWaku，意為興奮）」。

至今賣出2650萬本漫畫單行本的「間諜家家酒」自改編為動畫後就備受矚目，其中具有讀心能力的小主人翁安妮亞，以各種超萌表情擄獲觀眾的心，被喻為日本動漫界「國民女兒」。飾演父母的洛伊德和約兒在劇中也各自展現鮮明的形象和深藏不露的間諜功力；日本電子書店BookLive針對用戶進行問卷調查，「2022年秋天影像化作品」中最受關注的第1名正是「間諜家家酒」。

新一季延續首季最後的劇情，安妮亞成功在貴族學校獲得榮譽「星星」，父親洛伊德為給予獎勵，決定送她寵物，未料在挑選寵物的過程中，洛伊德被組織召喚執行任務，安妮亞恰巧看見大白狗「龐德」，情不自禁跟上前去，卻因此陷入險境。也讓向來鎮定且殺人不眨眼的約兒瞬間慌張崩潰，誤以為女兒被壞人誘拐，她的表情也引起動畫迷討論，有人笑言：「是不輸給安妮亞的顏藝！」

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隨著這一家3口距離感逐漸縮小，3人越來越有默契，劇情更加刺激逗趣；另外，預告佛傑一家即將出現新成員，軟萌大白狗「龐德」在全新第13集正式登場，找來擔任旁白的聲優松田健一郎為其配音，安妮亞還發現這隻大白狗和家人一樣擁有「特殊能力」。

「間諜家家酒」熱潮在日本持續延燒，明年將推出的音樂劇同時發表卡司，知名偶像團體「日向坂46」成員佐佐木美玲將飾演約兒，年僅22歲的她對此感到相當驚喜。有趣的是，她在小學時期住過台灣一陣子，雖坦言不會中文，但曾在節目用中文說：「加油，加油！」一度引起華語圈粉絲的討論。動畫將於MyVideo、LINE TV、friDay影音、Netflix、KKTV等平台上架播出。（編輯：陳政偉）1111006