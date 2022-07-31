間諜家家酒中配見面會 安妮亞甜喊多謝

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日本人氣動漫「SPYxFAMILY 間諜家家酒」中文配音版是由配音員王辰驊（右）演繹洛伊德、連思宇（中）詮釋安妮亞，傅其慧（左）則飾演約兒，3人31日在2022漫畫博覽會合體，並於見面會上親自示範配音過程。中央社記者王寶兒攝 111年7月31日

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（中央社記者王寶兒台北31日電）熱門動漫作品「SPYxFAMILY 間諜家家酒」在今年漫畫博覽會成最大亮點，除相關展覽、周邊成民眾逛展焦點外，中文配音版聲優見面會今天也吸引大批人潮與會。

「SPYxFAMILY 間諜家家酒」中文配音版中，由配音員王辰驊飾演間諜洛伊德，連思宇飾演安妮亞，傅其慧飾演約兒。故事描述洛伊德為了間諜任務，找上約兒、安妮亞分別假扮自己的妻子和女兒，但他不曉得約兒是一名殺手，而安妮亞是會讀心術的超能力者，這3人的「家庭生活」也因此充滿趣味。

木棉花今天下午舉行「SPYxFAMILY 間諜家家酒」中文配音員簽名親遞會。連思宇笑說，飾演人氣角色安妮亞的壓力很大，她除了盡量貼近原聲配音，也會加入讓台灣觀眾較為親切的橋段。例如她今天示範配音時，就使用台語將台詞「感謝」詮釋為「多謝」，引來民眾鼓掌。

連思宇表示，安妮亞在劇中實際年齡是4歲，但性格卻相當靈動、成熟，這也是角色魅力所在，但只要碰到家庭、家人有關的議題，安妮亞的心智狀態就會回歸到實際年齡，在配音上，她會格外注重與家庭相關戲分的聲音表現。

（圖取自維基百科共享資源，版權屬合理使用）

不只安妮亞受歡迎，王辰驊表示，為洛伊德配音後，也有許多久未聯絡的朋友詢問他「你有配『SPYxFAMILY 間諜家家酒』嗎？」讓他相當意外。因角色本身是間諜，本身就有不同狀態，配音過程中較為困難的，反而是回歸角色內心的自言自語。

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傅其慧說，約兒在故事中較習慣活在自己的世界，即使是內心OS也相對語氣冷靜，但當不得不和外界交流時，聲音表情不能太紮實，因為角色內心並不想引起太多關注，和配音內心OS冷靜而踏實的狀態相比，有微妙差異。

王辰驊、連思宇及傅其慧今天現場示範動畫第1集、第2集及第3集片段，切換自如的聲線及精準掌握動畫秒數的表現，也吸引粉絲連連鼓掌。王辰驊笑說，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，過去3人很少合體配音，多虧今天而有難得機會。（編輯：張雅淨）1110731