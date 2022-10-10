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「孫行者傳」首映 小孫悟空現身電影院

2022/10/10 16:48（10/10 17:01 更新）
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改編自經典文學「西遊記」的動畫電影「孫行者傳」10日國慶日首映，有小朋友裝扮成孫悟空、牛魔王前往觀影。（數位領域電影文化提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月10日
改編自經典文學「西遊記」的動畫電影「孫行者傳」10日國慶日首映，有小朋友裝扮成孫悟空、牛魔王前往觀影。（數位領域電影文化提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月10日
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（中央社記者王寶兒台北10日電）改編自經典文學「西遊記」的動畫電影「孫行者傳」今天首映，有小朋友裝扮成孫悟空、牛魔王前往觀影，更有不少小朋友拿起角色造型墊板放在臉前合照，如孫悟空施展分身法術，現身電影院。

「孫行者傳」由導演莊家修耗時6年率領團隊完成。莊家修表示，期間最困難的事莫過於「製作經費拮据、資金籌措困難、沒有宣發預算」。電影屬於無形資產，在台灣不像美國募資容易又可以向銀行融資貸款，加上台灣的動畫電影尚無破億的票房紀錄，「在台灣動畫電影的募資就更困難了！」

莊家修表示，手機桌面上有一句話時刻提醒自己：「團隊目標–努力對抗世俗對台灣動畫電影的成見與偏見。」「孫行者傳」無長片輔導金補助，所有製作資金全來自台灣，「非常感謝最終認可我們團隊的投資人，支持我們完成這部電影」。

今天下午「孫行者傳」首映，小朋友們裝扮成孫悟空、牛魔王共襄盛舉，而在首映會前，也已超過2000人包場觀影。日前曾出席學校包場的孩子們，對於戴上立體眼鏡後能看到立體3D影像感到驚奇與震撼，尤其在孫悟空與牛魔王化身為各種動物後的打鬥場面更讓他們興奮不已，直呼：「孫悟空好帥喔！」

而在觀影完畢後，小朋友們也開心拿著電影角色孫悟空的造型墊板，拍照時特地放在臉前，剎那間全場上百人化身為「小孫悟空」，畫面趣味。

「孫行者傳」將於14日上映。（編輯：張雅淨）1111010

改編自經典文學「西遊記」的動畫電影「孫行者傳」10日首映，全片由導演莊家修（前左3）帶隊耗時6年完成，莊家修也到首映會場感謝觀眾支持。（數位領域電影文化提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月10日
改編自經典文學「西遊記」的動畫電影「孫行者傳」10日首映，全片由導演莊家修（前左3）帶隊耗時6年完成，莊家修也到首映會場感謝觀眾支持。（數位領域電影文化提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月10日
莊家修
動畫再現西遊記經典 「孫行者傳」還原原著魂 台灣原創3D動畫孫行者傳 耗時6年打造沉浸式觀影
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