映像新南向電影節首度登場 聽見歌再唱獲選開幕片

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（中央社記者王心妤台北12日電）首度登場的映像新南向電影節希望藉電影深化與東協、南亞及紐澳的關係，也邀各國駐台代表推薦愛片，不只有「夕霧花園」、「逆者」等片，「聽見歌 再唱」也成為開幕片。

外交部今年推出映像新南向電影節，率先鎖定泰國、印度、馬來西亞、印尼、新加坡與台灣，推出「借來的100天」、「萬萬沒想到」、「夕霧花園」、「逆者」、「我們唱著的歌」與「聽見歌 再唱」等6部影片，共計12場供觀眾免費欣賞。

其中「逆者」是由台灣與印尼合拍，導演陳文良拍下格鬥選手黃育仁如何綻放對生命的熱忱；「我們唱著的歌」則回顧新加坡70、80年代校園民謠，記錄年輕人將自創歌曲變成流行音樂的傳奇故事，也創下新加坡紀錄片票房紀錄。

另外4部劇情片也有多類型，包含荒謬瘋狂的印度喜劇「萬萬沒想到」，爆笑橋段中寓含人生哲理；由英國、台灣、馬來西亞及日本打造，李心潔、阿部寬主演的「夕霧花園」曾入圍金馬獎多獎項；泰國電影「借來的100天」則以奇幻手法提醒觀眾珍視生命；「聽見歌 再唱」改編原聲童聲合唱團真人真事，獲選今年度開幕片。

映像新南向電影節將於28日至30日在台北光點華山電影館舉行。（編輯：張雅淨）1111012