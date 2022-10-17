楊祐寧用生命演良辰吉時 和王柏傑搶坐幸運物旁

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）奇幻影集「良辰吉時」入圍金鐘13項大獎，演員楊祐寧劇中出現時間不多就獲迷你視帝提名，笑說「少少的時間，也是用生命在演」，更稱對戲童星白潤音是幸運物，典禮想坐他旁邊。

導演黃熙今天帶著藝術總監黃文英及演員楊祐寧、周采詩、段鈞豪出席金鐘入圍茶敘，楊祐寧憑藉「華燈初上」、「良辰吉時」角逐這屆戲劇節目、迷你劇集男主角獎，他特別期待典禮當天，「感覺很好玩」。

至於是否有信心2個獎都拿，他笑說：「當然！怎麼會入圍希望別人得獎，最大的競爭對手就是自己，跟自己比就好。」

在迷你劇集項目，楊祐寧將與以「比悲傷更悲傷的故事：影集版」入圍同獎的好友王柏傑搶視帝，兩人在劇中都和白潤音有不少對戲，笑稱白潤音是幸運物，王柏傑先前還開玩笑嗆聲「白潤音演得都比楊祐寧好」，讓楊祐寧今天大笑回應「對啊！真的！」更打趣說典禮就要坐在白潤音旁邊，沾沾好運，搞不好要和王柏傑上演搶人大戰。

13歲的白潤音角逐迷你劇集男配角，楊祐寧回憶，白潤音是個很文靜的小孩，也因為劇中兩人角色關係並不好，拍攝現場交流並不多。

沒想到殺青當天，提早結束的白潤音特別在一旁寫作業，留到最後等楊祐寧拍完，就想跟他說聲謝謝，兩人也給彼此大大的擁抱，讓楊祐寧感動：「我那天有跟他聊天，他是真的很喜歡表演，知道自己方向的小孩。他計劃先回到學校學習，我也很鼓勵他可以多學東西，不要只專注學表演。」

是否也會想讓女兒走上童星之路，楊祐寧坦言不大希望：「我們自己是演員，都知道工作其實滿辛苦的，如果真的想要從事演員，我會建議不要太早接觸到這個工作，先把學業顧好比較重要。」

段鈞豪和周采詩都是首次入圍金鐘獎，兩人分別提名迷你劇集男女配角，相當期待典禮當天，楊祐寧以前輩身分給出參與金鐘獎典禮的建議：「真的要吃飽！因為我比較容易餓啦！其實我們都會偷偷點一些速食，趁典禮空檔出去偷吃幾口」，讓全場一起大笑。（編輯：管中維）1111017