電影「流麻溝十五號」18日綠島特映 改台東秀泰影城

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台灣首部以女性政治受難者為主角電影、許多場景在綠島拍攝的「流麻溝十五號」，原計畫18日在綠島特映會，因颱風影響，改在台東市秀泰影城舉行。中央社記者盧太城台東攝 111年10月18日

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）台灣首部以女性政治犯為主角電影、許多場景在綠島拍攝的「流麻溝十五號」，原計畫今晚在綠島特映會，因颱風影響改在台東市秀泰影城。

台東縣二二八事件關懷協會理事長、前立委賴坤成今天發布新聞稿，「流麻溝十五號」是前立法委員姚文智退出政壇後成立「湠台灣電影股份有限公司」的首部作品，並榮登2022年電影集資冠軍，由姚文智出品，張永昌監製，周美玲執導，周美玲及吳旻炫編劇，余佩真、連俞涵、徐麗雯主演。

賴坤成表示，這部電影大多在綠島拍攝完成，原預訂18日傍晚5時30分至晚上8時在「綠島人權紀念公園」舉辦特映會，並邀請「吳泰安匪諜案」受難者者陳文雄先生、高金子女士及台東縣二二八事件受難者家屬陳清正校長等一同觀賞影片深具特殊意義。但因受颱風天候及交通等因素考量，決定特映會日期時間不變，地點改設在台東秀泰影城舉辦，待天候及交通等因素障礙排除，擇日再重回綠島同地點舉辦。

賴坤成表示，「流麻溝十五號」改編自曹欽榮的「流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他」一書，為台灣首部以女性政治犯為主角的電影，講述1950年代女性政治受難者到綠島集中營進行「思想再教育」的真實故事。

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故事背景當時的台灣被納入冷戰太平洋島鏈，整座島嶼被白色恐怖的肅殺所籠罩，威權、獨裁的政府忌憚美方不悅，面對異議份子，不敢再像二二八那樣屠殺掃射，改以設立樣板監獄，假安置之名卻施凌遲之實對待所謂的「思想犯」，並選址於與台一海之隔的綠島。許多血跡斑斑的故事便在火燒島（綠島）上反覆發生。

電影刻畫3名不同年齡與身分的女性，包括女學生、才華洋溢的舞者與年輕母親，有的是讀幾本書、唱幾首歌，有的只是追求正義的熱血，就一同「被消失」帶至火燒島服刑，被抹去名字，改以編號代稱，就連戶籍謄本上也沒有相關資料，僅以「流麻溝十五號」六字代替。（編輯：黃世雅） 1111018