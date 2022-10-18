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李銘順腳傷復發無法步行 遺憾再度缺席金鐘典禮

2022/10/18 20:44
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（中央社記者葉冠吟台北18日電）演員李銘順今年以影集「逆局」入圍金鐘最佳男配角，闖進死亡之組，月初接受線上訪問時，開心向台灣媒體說「金鐘見」，今天卻因腳部舊傷復發、無法行走，失望無奈又將缺席金鐘。

李銘順2014年曾以「親愛的，我愛上別人了」奪下金鐘視帝，去年再憑「做工的人」獲得迷你劇集最佳男主角肯定，只可惜因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法來台，只能透過視訊隔空領獎；今年再以「逆局」警隊隊長一角入圍金鐘，先前視訊受訪時，也相當期待從新加坡來台參加典禮。

不過經紀公司今天遺憾證實李銘順無法出席消息：「原定出席第57屆金鐘獎的李銘順，因為腿部舊傷復發，發炎情況目前不能步行，需要靠拐杖才能行走」。

李銘順今天也在臉書（Facebook）PO出腳部發炎腫大的照片，一旁還放著支架，難過寫下：「不管是扭傷、折傷，管他什麼傷，都要好好乖乖治療，不然它就會永遠跟著你！你還真會選時間發炎，早不來遲不來，偏偏在我有重要的事要辦的時候，毫不給面子的出現」，感謝老婆范文芳照顧之外，也對缺席金鐘獎一事，附上3個失望表情。（編輯：陳仁華）1111018

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