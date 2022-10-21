男演員控猥褻證據不足 凱文史貝西勝訴

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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國男演員安東尼瑞普指控奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）在他14歲時猥褻，紐約曼哈頓的陪審團今天認定證據不足，法院駁回這起求償4000萬美元的民事訴訟。

綜合路透社和法新社等媒體報導，曼哈頓的聯邦法院審理3週後，陪審團今天商議約兩小時後作出裁定。

根據美國紐約南區聯邦地區法院說法，陪審團裁定「被告無須承擔法律責任」。

現年50歲的安東尼瑞普（Anthony Rapp）作證時說，凱文史貝西當時在床上爬到他身上，將鼠蹊部壓在他的臀部上，直到他掙脫了出來。凱文史貝西在庭上否認這項指控，並表示他從未與安東尼瑞普單獨在一起。

安東尼瑞普指稱時間是在1986年，地點在凱文史貝西家一場派對中，當年他14歲，凱文史貝西26歲。

凱文史貝西今天一度出現在法庭外的大廳裡，但又回到了裡面。他在離開時拒絕回答記者的提問。

凱文史貝西的律師凱勒（Jennifer Keller）告訴媒體，她的當事人很感謝陪審團「識破這些不實指控」。

凱勒說：「接下來史貝西先生將證明他受到的所有指控都是子虛烏有。」

此外，凱文史貝西在英國面臨5項性犯罪指控，涉及事件發生時間在2005年到2013年間，凱文史貝西均表示不認罪，明年將在倫敦面臨刑事審判。

凱勒在結辯時表示，安東尼瑞普的故事是捏造的，她提出了幾個揣測對方可能撒謊的原因，包括渴望獲得關注或嫉妒凱文史貝西演藝成就。

凱勒說：「瑞普先生在這場審判中得到的關注，比他整個演藝生涯中獲得的還要多。」

安東尼瑞普的律師史泰格曼（Richard Steigman）結辯時表示，凱文史貝西對事件的記憶不足為信，說法「前後矛盾」，敦促陪審團不要相信。

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史泰格曼在裁定結果出爐後拒絕置評。

現年63歲的凱文史貝西曾以「美國心玫瑰情」（American Beauty）和「刺激驚爆點」（The Usual Suspects）分別拿下奧斯卡影帝和最佳男配角獎，但在20多名男性指控他有不當性行為後，他的演藝生涯幾乎停擺，在Netflix政治陰謀影集「紙牌屋」（House of Cards）被除名，電影「金錢世界」（All the Money in the World）中的戲份全被刪光，換人重拍。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111021