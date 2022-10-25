吳慷仁捲入連續命案 「模仿犯」挑戰駕馭原著改編

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）集結金鐘視帝后吳慷仁、柯佳嬿主演的懸疑影集「模仿犯」，改編自日本推理女王宮部美幸同名小說，今天劇組曝光首支幕後花絮，從山路飛車到警察攻堅，挑戰華語類型劇可能性。

「模仿犯」由曾操刀台劇「麻醉風暴」系列、「誰是被害者」的金鐘獎常客曾瀚賢、湯昇榮共同擔任製作人。

曾瀚賢今天透過劇組分享，除了COVID-19疫情和不停歇的雨勢外，全劇光從原著改編就是一大挑戰，「這是一部非常難駕馭的小說，原版小說的人物就非常多，我們要落實改編非常困難，因為小說的精彩，是在這些人物所遇到的困難與掙扎，改編成影集就會需要非常細膩地去規劃。」

但在和國際OTT合作過程獲得製作上很大的協助，曾瀚賢指出，「當我們一直在思考台灣的內容要如何走到世界的時候，Netflix給予我們一個屬於西方的不同觀點，可以讓這樣的文學名著，透過一個相對美劇的工作方法去把它改編出來。」

「模仿犯」講述吳慷仁飾演的檢察官面對連續殺人命案時，在社會價值觀混亂的環境下，如何去突破困境，檢索自己作為檢察官的初衷與正義。比起以往的刑偵類型劇，「模仿犯」更著重於執法者、加害者與受害者之間人心的細膩描寫與呈現，曾瀚賢指出，「在面對無差別殺人，到底人心應該要往哪裡去？這個題目其實非常值得探討且有力量。」

除了故事與議題外，在「模仿犯」釋出花絮中，也揭開百人上街抗議、山路飛車、挖掘屍體、警察攻堅等震撼場面，讓觀眾看完直呼過癮。擔綱主演的吳慷仁笑說：「和瀚賢哥合作都不是一件輕鬆的事情，他總是在做業界可能還在構思的事情。」

吳慷仁稱讚製作人曾瀚賢在產業的突破與創新，一直都走得相當前面，「我們要如何拍出不一樣的類型戲，我想這是瀚賢他正在想的事情。這次不管是編劇的格局，甚至是每個角色的塑造，方方面面都做到了另一種新的可能，我很高興可以跟團隊合作。」

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從「誰是被害者」就曾合作過的演員林心如也分享：「我一直很喜歡瀚草製作出來的戲劇，他們總是很深入挖掘、探討一些議題。」

參與演出的金鐘視帝姚淳耀則提到，從收到劇本、準備角色時就既興奮又期待，「劇組他們不斷地在追求一些很真實的東西，不論是故事背景或是實際可以看到的美術場景、道具，都很精心去製作、去安排，那些方面都會給我在角色的建立上面有很大的幫助。」（編輯：張雅淨）1111025