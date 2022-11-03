誰是被害者2集結原班人馬 2023年開拍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高人氣影集「誰是被害者」首季成功席捲亞太後，製作團隊成功邀回演員張孝全（右）、許瑋甯（左）、李沐、王識賢等人，將於2023年開拍第2季。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北3日電）Netflix今天宣布攜手台港5家影視公司，推出影集「乩身」、「模仿犯」、 「妮波自由式」與電影「明日戰記」，而人氣影集「誰是被害者」第2季也確定明年集結原班人馬開拍。

與瀚草文創攜手推出的「誰是被害者」第1季成功席捲亞太後，製作團隊成功邀回張孝全、許瑋甯、李沐、王識賢等主演群，將於2023年開拍第2季。

故事將延續首季，張孝全詮釋患有亞斯伯格症的鑑識官，與李沐飾演的女兒，兩人的平靜生活又捲入一場全新殺人案，張孝全的角色更被列為最大嫌疑犯，得冒著其風險去證明自己的清白，並試著與女兒再重歸於好。

而改編自日本作家宮部美幸暢銷同名小說的華語懸疑影集「模仿犯」，也確定將於2023年上線。故事講述擅長偵辦凶殺刑案的檢察官郭曉其（吳慷仁飾），在面對連續殺人命案凶手不斷挑釁與隨之擴張的惡，讓他決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要找出凶手的犯案證據。

由柯震東主演的奇幻影集「乩身」，則改編台灣鬼才作家星子同名暢銷小說，他所飾演的「乩身」是三太子代理人，將穿越陰陽處理各種棘手案件只為年輕犯下的錯贖罪。

全劇結合台式傳統信仰與現代奇幻的敘事，透過大量後期特效鏡頭，打造出神、魔、人、鬼栩栩如生的「東方四界」宇宙觀，堪比華語版「康斯坦汀：驅魔神探」，卡司陣容集結王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文、蕭東意、林鶴軒、趙正平、郭子乾、隋棠。

「妮波自由式」則是大膽突破傳統題材框架的LGBTQ+ 都會愛情輕喜劇，林思宇飾演的直女雜誌編輯，與大學閨蜜張書豪、「撩妹高手」陸夏3人在MAMA莊凱勛經營的酒吧透過嬉笑怒罵、挖苦各自對感情議題進行辯證，以包容與尊重的態度揭開不同性向與性別的都會男女，如何在慾望跟真愛間探索。

而香港末日科幻動作電影「明日戰記」，則是港星古天樂首次擔任總監製並領銜主演、吳炫輝執導，聚集劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪等港星。古天樂表示，自幼就是「星際大戰」系列忠實影迷，對科幻電影始終保持憧憬。本片將於12月2日上線。（編輯：張芷瑄）1111103

香港末日科幻動作電影「明日戰記」由港星古天樂（圖）首次擔任總監製並領銜主演，還找來劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪等知名港星參與，12月2日將正式上線。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月3日