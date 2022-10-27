金馬影展11/2開跑 是枝裕和出席特映導演講堂

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日本導演是枝裕和將出席2022金馬電影大師課分享經驗，同時會出席韓國電影「嬰兒轉運站」特映會導演講堂。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月27日

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（中央社記者王心妤台北27日電）11月2日開跑的台北金馬影展今天宣布，執導電影「小偷家族」獲坎城影展金棕櫚獎的導演是枝裕和除參加金馬電影大師課，也將出席電影「嬰兒轉運站」（Broker）特映導演講堂。

是枝裕和透過金馬影展執行委員會表示，非常開心能與觀眾見面，期待和影迷面對面交流。

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金馬影展開放線上購票後，票房已破新台幣千萬元。

此外，金馬影展除新增「嬰兒轉運站」，也確定加映「來自北國的信」（Fragments of the Last Will）、「未來．未來」（C'mon C'mon）、「我就愛電影」（I Like Movies）、「火紅大箭男」（Red Rocket）、「在牠們的凝視之間」（All That Breathes）、「火山之戀」（Fire of Love） 及「片場風暴」（World War III）共9場次加演場，29日下午1時起在官網售票系統及金馬影展「展前服務台」開賣。（編輯：李明宗）1111027