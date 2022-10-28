蔡明亮創作30年 東京兩大國際影展首度合辦特集

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東京影展及東京新創影展首度合辦「蔡明亮導演創作30年紀念特集」，蔡明亮27日在東京出席媒體茶會，駐日代表謝長廷盼他繼續領導台灣電影界及產業走向國際。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月28日

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）東京國際影展及東京新創影展首度合辦「蔡明亮導演創作30年紀念特集」，蔡明亮昨天在東京出席一場媒體茶會，駐日代表謝長廷致詞時說，期待他繼續領導台灣電影界及電影產業走向國際。

在文化部駐日台灣文化中心促成下，正在舉行的第35屆東京國際影展及第23屆東京新創影展（Tokyo FILMeX）首度合辦「蔡明亮導演創作30年紀念特集」。

駐日台灣文化中心（位於東京）昨天特地為剛從美國紐約抵達東京的蔡明亮、男星李康生及亞儂弘尚希（Anong Houngheuangsy）、製片王雲霖一行舉辦媒體茶會，由東京影展亞洲節目總監石坂健治主持，東京影展總監市山尚三及東京新創影展總監神谷直希等人出席。適逢蔡明亮生日，現場人士為他獻上蛋糕慶生。

曾當過高雄市長的謝長廷致詞表示，與蔡明亮是老朋友，一輩子不會忘記蔡明亮取景高雄的國片「天邊一朵雲」時，拿走1000萬獎金。此片還獲德國柏林影展「最佳藝術貢獻」銀熊獎，帶給高雄市和台灣電影產業很大的鼓勵。

謝長廷說：「蔡導演的創作如果不是在一個包容性很高的民族、社會是不可能的，所以也因為他的創作讓全世界很多人認識到台灣是一個自由度非常高的開放社會。感謝東京國際影展舉辦這個茶敘，這也是對蔡導演最大的肯定，期待蔡導演繼續領導台灣電影界、電影產業走向國際。」

蔡明亮表示，台灣的政府有一個制度對電影創作者非常有幫助，那就是輔導金的概念。他笑說：「本人就是因為這些獎金，不只是高雄的1000萬元，還有其他的獎金，可以讓我一個不太賣座的導演生活到現在、支持我創作到現在。」

前幾天紐約現代藝術博物館（MoMA）與駐紐約台北文化中心合辦「蔡明亮：與時間、記憶與自我的對話」回顧展。現在東京兩個電影節也合辦蔡明亮創作30年特集。

蔡明亮說：「我覺得非常榮幸，我有一點感概，覺得時間跑得有一點太快，我竟然已經拍了30年的電影，我已是60歲的人了，但是我內心充滿感謝，我在MoMA說了一句話，如果台灣不是一個這樣的地方，沒有地方容得下我。創作了這些作品，我只有一個感覺，覺得不虛此生，謝謝台灣、日本，謝謝台灣及日本的觀眾，讓我有這樣的展現。」

蔡明亮對中央社表示，他的首部長片「青少年哪吒」1993年東京影展獲得銅櫻花獎時，他感到很榮幸的是香港影星張國榮頒獎給他的。當時張國榮受邀擔任東京影展青年導演競賽項目的評審，蔡明亮還透露，在頒獎的前幾天，張國榮特別熱情的請他和李康生吃飯，留下很美好的記憶。

石坂代表東京影展表示，很榮幸這次能合辦蔡明亮特集，因為蔡明亮的首部得獎影片是由東京影展頒發，後來蔡明亮的作品陸續在歐美國際影展獲獎，讓東京影展引以為傲。

台灣文化中心表示，蔡明亮的作品1993年在東京影展獲獎嶄露頭角後，在歐美各大國際影展受到肯定並獲獎，30年後重返東京影展舉辦30年紀念特集，別具意義。此外，東京新創影展前總監市山尚三慧眼獨具發掘蔡明亮多部作品，並安排在該影展上映，是蔡明亮作品引進日本的重要推手。

東京影展及東京新創影展合辦的蔡明亮創作30年特集除了有作品實體上映及舉辦座談外，也首次在台灣文化中心同步辦理蔡明亮作品海報展，展出精選的11部作品的海報及簡介，展期至明年1月底為止。

此外，由東京影展與日本國際交流基金合辦的「交流沙龍」，明天（29日）安排蔡明亮與日本近年倍受注目的導演深田晃司對談。

蔡明亮昨晚出席了東京影展「青少年哪吒」與「不散」這兩部作品的上映座談，可容納約600名觀眾的東寶戲院院廳幾乎滿座。有一名女性觀眾發言說，蔡明亮的作品撫慰了她這一代的青春期焦慮。

蔡明亮這次訪日行程短暫，但與觀眾座談滿檔，後續將出席「西遊」及東京新創影展「你那邊幾點」、「天邊一朵雲」、「臉」等長片的映後座談。（編輯：黃自強）1111028

導演蔡明亮27日晚間出席了東京影展「青少年哪吒」與「不散」這兩部作品的上映座談，可容納約600名觀眾的東寶戲院院廳幾乎滿座。（文化部駐日台灣文化中心提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年10月28日

導演蔡明亮執導30年，獲得東京國際影展及東京新創影展合辦紀念特集。27日他率男星李康生及亞儂弘尚希從美國紐約趕至東京，出席媒體茶會。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月28日

東京影展及東京新創影展首度合辦「蔡明亮導演創作30年紀念特集」，文化部駐日台灣文化中心27日辦茶會安排蔡明亮（中）談創作30年心路歷程，並為他慶生。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月28日