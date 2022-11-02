日導深田晃司為金馬影展抵台 直奔101地標合照

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日本導演深田晃司2日來台參與金馬國際影展，成為今年首位抵達的外籍貴賓，他第一站直奔台北101，與呼應新作「還有愛的日子」片名的地標LOVE合照。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月2日

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）日本導演深田晃司今天來台參與金馬國際影展，成為今年首位抵達的外籍來賓，為電影新作「還有愛的日子」展開宣傳，第一站即直奔台北101與呼應片名的地標LOVE合照。

「還有愛的日子」描述日星木村文乃飾演的妙子帶著9歲兒子敬太，和再婚一年的丈夫二郎幸福地生活。為慶祝敬太圍棋比賽贏得冠軍，他們邀請好友來家中聚會，敬太卻因一場意外事故過世。在兒子葬禮那天，失蹤已久的敬太生父也突然出現，為這對夫妻帶來無比的震撼。

全片入圍威尼斯影展金獅獎競賽片，並在金馬影展售票首日秒殺一空，台灣也是全球第一個買下這部新片版權的國家，讓深田晃司由衷感謝。今天現場雖下著雨，仍有不少粉絲在101前歡迎導演來台，並一同開心合影，再次讓深田晃司覺得台灣很暖心。

上週深田晃司也剛在東京國際影展講座和導演蔡明亮進行對談。蔡明亮對他讚譽有加，甚至認為兩人電影師出同門，對描述「孤獨」非常有默契，直呼「讓我升起一些衝動，很想再拍劇情片」。這番讚美讓深田晃司既驚訝又驚喜，立刻雙手合十表達感謝。

深田晃司曾以電影「臨淵而慄」勇奪坎城影展「一種注目」評審團獎。他今年剛在東京影展獲得「黑澤明獎」肯定，這也是東京影展睽違14年再度頒發、鼓勵新銳影人的獎項，讓深田晃司備感榮幸，並將獎金全數捐出，幫助受到疫情影響的演藝人員。

長期致力於改善日本電影產業的深田晃司，其實從兩年前，就聯手「在車上」金獎導演濱口龍介發起「搶救小戲院」運動，並進行募資，鼓勵觀眾多多支持藝術電影，足見其堅持改善電影產業環境的決心。這次來台出席金馬影展，他也期待與台灣影人及影迷有更多交流。

「還有愛的日子」將於12月2日在台上映。（編輯：張雅淨）1111102

電影「還有愛的日子」由日本演員永山絢斗（左）、木村文乃（右）共同演出，描述在木村文乃兒子葬禮那天，失蹤已久的前夫突然出現，為這對再婚夫妻帶來無比的震撼。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月2日