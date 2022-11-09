從好友變老妻 林予晞温貞菱「沙之書」演同志伴侶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

微科幻影集「你的婚姻不是你的婚姻」系列單元「沙之書」9日舉辦特映會，私底下是好友的演員林予晞（右）和温貞菱（左）首次合作就飾演交往多年伴侶。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北9日電）微科幻影集「你的婚姻不是你的婚姻」系列單元「沙之書」今天舉辦特映會，私底下是好友的林予晞和温貞菱，首次合作就飾演交往多年伴侶，讓温貞菱笑說是很自然的「老妻老妻」。

「沙之書」由導演徐麗雯執導，找來林予晞、温貞菱、瑞瑪．席丹主演，細膩處理伴侶關係，探討大數據預言下是否仍相信命中註定。

林予晞和温貞菱劇中飾演交往4年、結婚8年、育有1女的伴侶，兩人相約白頭，林予晞卻遇到半路殺出、讓她一見鍾情的瑞瑪．席丹；林予晞也開玩笑說劇名應該改成「渣之書」。今天主演群3人現場相遇，正宮温貞菱忍不住吐槽林予晞與外遇對象瑞瑪．席丹，「怎麼可以在老婆面前這樣」。

温貞菱和林予晞私下是認識多年好友，首次合作就飾演伴侶，温貞菱笑說感覺很像「老妻老妻」。導演徐麗雯稱讚，兩人因為有真實的共同回憶，演起來特別有層次；瑞瑪．席丹的角色則需要自由且不同的美學選擇，「而且對手是温温，需要很強大、很不一樣的人，才能讓她（林予晞）外遇」。

從徐麗雯到3名主演都是演藝圈美女，編劇馬千代打趣說，「擔心我未來作品合作的美女扣打都用掉了」，並強調希望透過主演們，讓外界能覺得同志婚姻也很美。徐麗雯笑說，每次看監控畫面都覺得很宜人，「怎麼會有長得這麼美的一群人」。

瑞瑪．席丹透露自己從未拍過床戲，甚至連吻戲都沒有，這回在「沙之書」和林予晞的親密戲分是頭一次經驗，但在專業親密指導與清場拍攝下，過程相當自然。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐麗雯分享，這次拍攝她特別遵守12小時收工準則，幾乎每個畫面都只拍1、2顆鏡頭就過，但事前都會畫好分鏡表，無論角色戲分長短，每個人都拿到一本厚厚的分鏡劇本，「我覺得這個領域勞權常被忽視，這回是自己的案子，希望能為促進勞權盡一份心力」。

「你的婚姻不是你的婚姻」共有5個單元，每對伴侶都試圖透過不同科技產品，挽救岌岌可危的婚姻，盼引起觀眾對婚姻的討論與反思，影集將於12月3日起，每週六晚上9時於公視播出。（編輯：張雅淨）1111109