金鐘獎近2千件報名僅1人書面審查 李永得允檢討

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影集「良辰吉時」主題曲I Promise因資格不符遭取消金鐘獎得獎資格，原因出在審查人力有限。文化部長李永得（圖）10日在立法院表示，「我也有責任」，允諾將檢討人力及作業流程。中央社記者吳家昇攝 111年11月10日

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（中央社記者邱祖胤台北10日電）影集「良辰吉時」主題曲I Promise因資格不符遭取消金鐘獎得獎資格，原因出在審查人力有限。文化部長李永得今天表示，「我也有責任」，允諾將檢討人力及作業流程。

國民黨立委萬美玲在立法院質詢時表示，第57屆電視金鐘獎新設「主題歌曲獎」，因為文化部事後認定資格不符，原本獲獎作品I Promise獲獎後遭撤銷，經評審重新審查決議改由「蚵仔麵線」遞補獲獎，引起爭議，原獲獎人許常德也在臉書上表達不滿，希望文化部檢討責任歸屬。

李永得表示，相關辦法的文字敘述不夠精確，針對此次教訓，有必要進行檢討，此外，承辦人員在第一時間當報名者提出資格是否有疑義時，承辦專員並未按照標準作業流程給予及時回應或者內部回報，這是影視局的疏失。

李永得指出，電視金鐘獎每年報名件數多達1000多件，今年更有將近2000件，卻只有1名文化部專員負責書面審查，人力明顯不足，因此未來會再增加專業人員一起協助審查。

李永得表示，影視局正在做責任釐清檢討，但確實不能將所有責任都要承辦專員負責，「就連部長我都有責任，要引以為戒」。

萬美玲也質疑金馬獎辦法中明訂，若獲獎者資格遭取消不遞補，為何金曲獎與金鐘獎都沒有相關規定，而是由評審小組自行決定遞補。

李永得回應表示，這也不是臨時做決定，文化部完全尊重評審委員決定，原本的制度是否有做更明確的規範，未來可以再與專業界一起討論。（編輯：管中維）1111110