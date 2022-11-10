台BL劇在日本收視人口5年成長25倍 掀亞洲旋風

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）各地BL劇掀起亞洲旋風之際，台劇也對這個市場虎視眈眈，製作人金京恩在文策院內容創意大會「打造BL藍海策略」論壇指出，台灣BL劇從2018年至今在日本收視人數已成長25倍。

在昨天舉辦的TCCF內容創意大會論壇中，有意思國際傳媒總製作人潘心慧，邀集日本樂天Rakuten TV亞洲內容製作人金京恩、日本樂天影像內容部總製作人宋鎵琳、LINE TV營運長蔡幸真、編劇林珮瑜、「WBL影集」與「我的牙想你」監製出品人蔡妃喬、導演姜瑞智等講者，企圖在列強環伺的市場裡，為台灣BL市場找出新契機。

在潘心慧的長期觀察中，她發現BL劇可帶動腐界話題性，「國際市場的渲染力有時更顯著，但需要串起產業鏈」。金京恩也分享，日本BL劇製作精良，無論是演員、劇本都獲得好評及觀眾的喜愛，而台灣BL劇在日本播出後亦受到喜愛，從2018年至今收視人數已成長25倍，是一個非常可以發展投入的市場。

「我的牙想你」監製蔡妃喬分析，BL不僅止於BOY LOVE，而是不分性別的愛情劇種，能成為一種主流市場的分眾，「但需更多平台、廠商能挹注資源，讓BL的製作預算能往上提升」。導演姜瑞智透露，拍攝BL劇時會刻意把相遇相戀時美好感覺放大，讓粉紅泡泡時間延伸，擴大同性愛情之間的情愫，這也是別的類型戲劇所達不到的效果。

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日本樂天影像內容部總製作人宋鎵琳表示，她深入觀察國際BL趨勢後，看見2021年起韓國內容產業也大量投身於BL劇的製作，一年間可達10部以上作品，「但韓國因性別平權意識較為保守，台灣的優勢就在於性別議題的開放性」。

宋鎵琳製作的HIStory系列年底也將推出新一季，LINE TV營運長蔡幸真分享，該系列對平台「含金量很高」，吸引粉絲的向心力及周邊商品的能量都很強，且有許多演員因此受到注目，例如范少勳，她認為BL劇「造星」能力也是對整體產業非常重要的一環。（編輯：張芷瑄）1111110