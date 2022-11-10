金門觀光國際化 2023韓劇金色假期來金拍攝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）韓國CJ ENM集團今天宣布2023年電視劇「金色假期」將與金門縣政府合作，全劇在金門拍攝取景。金門縣府觀光處表示，盼藉由韓劇穿透力，開啟金門影視觀光國際化步伐。

縣府發布新聞表示，韓國知名娛樂媒體集團CJ ENM，今天在台北文化內容策進院主辦的「2022年TCCF創意內容大會」2023年台灣計劃發表會上，宣布2023年將與金門縣政府合作，推出電視劇「金色假期」。

觀光處長丁健剛表示，縣府團隊積極與中影公司及CJ ENM集團接洽，並多次邀請對方及主創團到金門勘景與會談後達成合作。

丁健剛說，「金色假期」改編自韓國tvN喜劇「巨星柳白」，並結合在Netflix上大受歡迎的「我們的藍調時光」、「海岸村恰恰恰」這兩部同樣是以海島為主景設定的經典戲劇，相似的故事背景加入金門的特色民俗與風情，期盼再創收視佳蹟，藉韓劇的穿透力和影響力，向全世界行銷金門，帶動金門觀光產業國際化。

觀光處城市行銷科表示，金門是一個擁有多面向文化底蘊的小島，不但擁有戰地文化，閩南文化，更還有僑鄉文化，這是在眾多海島所難見到；另外像是剛開通的金門大橋、故事性濃厚的戰備坑道、亞洲唯一的歐亞水獺，還有豐富歷史性的風獅爺等，值得各個影視團隊前來拍攝取景。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

CJ ENM在韓國媒體、電影和音樂界佔有舉足輕重地位，旗下涵蓋頻道、電影、音樂、現場演出活動、動畫等5個事業體。製播作品包括電影「寄生上流」、夯劇「孤獨又燦爛的神：鬼怪」、「愛的迫降」、「我們的藍調時光」、亞洲最大音樂盛事MAMA (Mnet亞洲音樂頒獎典禮)等，在亞洲流行娛樂界也佔有領導地位。

其中，2022年風靡亞洲的療癒型韓劇「我們的藍調時光」，背景設定在濟州島漁村，全劇超高收視率，成功復甦在COVID-19（2019冠狀病毒病疾）疫情下受挫濟州島觀光人潮，也順勢推出許多旅遊商品。（編輯：孫承武）1111110