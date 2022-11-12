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「該死的阿修羅」進軍奧斯卡 洛杉磯辦特映會

2022/11/12 14:30（11/12 14:52 更新）
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台灣電影「該死的阿修羅」10日在洛杉磯舉行特映會，導演樓一安（右）與觀眾座談。（台灣書院提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年11月12日
台灣電影「該死的阿修羅」10日在洛杉磯舉行特映會，導演樓一安（右）與觀眾座談。（台灣書院提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年11月12日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）電影「該死的阿修羅」將代表台灣角逐奧斯卡獎最佳國際影片，10日在美國洛杉磯舉行特映會，邀請不少好萊塢影視從業人員觀賞。

文化部駐洛杉磯台灣書院、文化內容策進院及亞洲國際電影節（AWFF）10日在洛杉磯AMC戲院舉行特映會及酒會，導演樓一安出席映後座談，台灣女星Janet（謝怡芬）、紀培慧到場支持。

這部電影結合懸疑驚悚和燒腦元素，取材社會事件，透過多線敘事，從一場隨機殺人事件，展開6個角色的背景與生活處境。

樓一安分享，本片創作之初，受到死刑存廢的辯論啟發，創作歷時5年、剪出至少13個版本，希望讓觀眾重新思考善惡之分的界線。

「該死的阿修羅」獲文化部影視及流行音樂產業局召開甄選會議推薦，將代表台灣角逐第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。奧斯卡獎將於2023年3月12日舉行，今年12月21日公布入圍短名單，2023年1月24日公布正式提名名單。（編輯：馮昭）1111112

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