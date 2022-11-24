王者製造改編韓真實選舉 李善均瘋狂減重嚇壞導演

（中央社記者王心妤台北24日電）韓片「王者製造」創作靈感源自於韓國前總統金大中的政治歷程。李善均片中飾演選舉策略家，為了揣摩出角色，和導演邊聖鉉暢聊3天2夜只睡2小時，甚至瘋狂減重嚇壞導演。

「王者製造」由邊聖鉉執導，靈感取材自韓國真實的選舉故事，並由影帝薛景求及李善鈞共同演出，故事描述在選戰中屢戰屢敗的候選人，因為選舉戰略家加入，強勢翻轉逆局，一路挺進總統大選。

李善均透過薛景求的推薦才與導演邊聖鉉合作，邊聖鉉稱讚李善均演技，讓角色更幹練也很乾淨利落，才有這麼好的電影效果。李善均表示，從大學起就很崇拜薛景求，且對方很有領導能力跟責任感，總是能注意每個人的狀況。

李善均表示，這次演出因為沒有太多真實資料參考比較困難，尤其要在一無所知的狀況下演出長達40年的政治人生，只能靠自行創作、網路討論，還有跟導演討論塑造角色。

李善均透露，跟邊聖鉉連續討論了3天2夜。邊聖鉉則說自己只睡了2個小時，醒來後又繼續討論，「我真不知道是怎麼撐過來的」；邊聖鉉也說，希望李善均能減肥更貼近角色，卻被李善均嚴格的減重意志嚇到，「我想我也要負起責任，趕快請他不要再減肥了，要以健康的狀態演出才行，我本想以很瘦的身體展現出角色的敏銳和神經質，但我相信演技的表現才是最重要的。」

李善均則笑說自己減肥失敗，只好靠演技彌補。他回憶當時對體重數字變得很敏感，加上劇組很會吃，體重管理變得很困難，「我最後就妥協了，不再減了，有點遺憾沒能完成這項任務」。

「王者製造」將於12月2日全台上映。（編輯：陳仁華）1111124