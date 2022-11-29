温昇豪擔任新風獎品牌大使 鼓勵青年影視創作者

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由風度影業舉辦的新型態影展競賽「新風獎」短片創作大賽，今年首度開跑，藝人温昇豪應邀擔任首屆新風獎品牌大使，他說，最讓他感動的，是看到民間企業力量支持辦影展。（風度影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月29日

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）由風度影業舉辦的新型態影展競賽「新風獎」短片創作大賽，今年首度開跑，以扶植新銳創作者為核心，角逐高達新台幣310萬元獎金，並邀請藝人温昇豪擔任品牌大使。

「新風獎」今年與設有虛擬攝影棚的世新大學合作，主題精神以「創作」與「創新」為主，鼓勵結合智能攝影棚與虛擬視效製作的創作作品，並從104部報名學生短片中遴選15部入圍作品。

温昇豪透過主辦方分享，很開心擔任首屆新風獎品牌大使，其中最讓他感動的，是看到風度影業民間企業支持辦影展。

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温昇豪說，以他參與國外影展的經驗，大部分都由政府主導，新風獎是民間的力量，很開心看到第1屆就挹注超過300萬元獎金、這麼豐富的資金，「新風獎的未來發展相當令人期待，也有極大的野心，希望新風獎邁向國際，先從撒種子開始，接著跟國外合作，把台灣IP推向國外，或用合製片的方式跟國際接軌。」

首屆新風獎頒獎典禮將於12月3日在松仁威秀泰坦廳舉行，由黃子佼主持，邀請頒獎人暨貴賓，涵蓋導演朱延平、姜瑞智、葉天倫，藝人炎亞綸、蔡淑臻、曹佑寧、黃瀞怡、連晨翔、舒子晨、嚴正嵐、彭小刀、郭晉東、韓宜邦，以及金馬獎最佳視覺效果得主嚴振欽與入圍金鐘獎的剪輯師蘇珮儀，幕前幕後星光雲集。（編輯：張雅淨）1111129