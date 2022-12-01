許瑋甯幸福現身「第9節課」 新婚週年曝婚禮進度

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）演員許瑋甯今天出席「第9節課」首播記者會，新婚將滿1年的她難掩幸福，透露與老公邱澤的婚禮一直有在規劃，只是劇本上門時又以工作優先，坦言明年有點難，但相信一定會辦。

校園愛情劇「第9節課」今天舉辦記者會，導演王麗文、演員群許瑋甯、陳昊森、尹馨、薛仕凌、張景嵐、王渝屏、各務孝太、林玉書、楊誠一同出席。

「第9節課」藉由師生戀議題，包裝校園愛情、家庭親情、同學友情及人與人之間的利益糾葛，隨著劇情發展層層挖掘，發現每個角色背後都藏有秘密。

許瑋甯透露，她的角色與飾演陳昊森母親謝淑芬的尹馨過去有關聯，兩人爭鋒相對不只是因為兒子，「父母的早逝對孟筠（許瑋甯飾）來說一直都是她遲遲解不開的心結，而謝淑芬就是那個造成她父母雙亡有關係的關鍵人。孟筠其實在進入南一高中前，看見謝淑芬的第一眼就認得她了」，為全劇故事埋下伏筆。

另外，許瑋甯去年12月和邱澤公布結婚喜訊後，兩人一直低調生活，鮮少曬恩愛，近期難得在社群曝光兩人協力準備晚餐的照片，公開放閃。

今天現場許瑋甯難得鬆口，透露照片是兩人日前到日本小旅行拍的，這也是他們從交往到結婚以來，首次一起出國。許瑋甯說，婚禮一直有規劃，只是彼此都有新戲要拍，明年有點困難，「但我們兩個相信會有」，至於肚皮動靜，還是得先完成手上既有工作為主。

被問及劇中和學生陳昊森的親密戲，有沒有先向老公邱澤報備，許瑋甯笑說，兩人都是演員，不用特別交代，不過自己會先審核完畫面，再決定要不要給老公看戲。

拍攝「第9節課」時許瑋甯還沒和邱澤結婚，對手演員陳昊森完全不知情，他今天也逗趣向前輩邱澤喊抱歉，「那是張一翔（陳昊森飾），那不是我」。

許瑋甯強調，劇組拍攝親密戲相當細心，不僅有安排親密戲指導，甚至還製作Demo帶，讓演員理解動作安排，更加安心。她笑說：「這種戲千萬不能NG，最好一個take就拍完，就跟打巴掌一樣，最好用力打一次就OK。」

陳昊森則分享看到劇本時，曾緊張詢問經紀團隊：「確定嗎，劇本這麼猛」，儘管親密畫面拍得唯美，但他坦言滾來滾去、還得配合鏡頭移動，過程反而比較像在健身、練核心，沒想像中容易。

「第9節課」將於11日在愛奇藝國際站、東森戲劇台首播。（編輯：張雅淨）1111201