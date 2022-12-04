黑色餅乾相隔20年合體 速登日本推特趨勢榜第3名

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藝人徐若瑄（中）曾和日星南原清隆（南南見狂也）（左）、天野博之（天山）（右）組成「黑色餅乾」，3人相隔20年合體登上日本節目，快速登上社群平台推特的流行趨勢榜第3名。（日本電視台提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月4日

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（中央社記者王心妤台北4日電）藝人徐若瑄曾和日星南原清隆、天野博之組成「黑色餅乾」，昨晚正巧是日文版「鬪志」發行25週年，3人相隔20年合體登上日本節目，快速登上社群平台推特的流行趨勢榜第3名。

徐若瑄早期曾在日本發展，與天野博之（天山）和南原清隆（南南見狂也）組成「黑色餅乾」，1997年發行單曲「鬪志」走紅，之後又推出「時機」獲得百萬張以上的銷量。

3人昨晚在日本時間晚上9時，上節目Best Artist 2022中合體重現「鬪志」、「時機」，演唱「時機」時更結合tik tok爆紅的手勢舞。徐若瑄表演前也在社群平台發文，透露當天正是「黑色餅乾」出道第一張單曲「鬪志」發行的日子，相當特別。

徐若瑄在節目中不只用流利日文應答，還對著觀眾狂送飛吻「我們回來了！We are BLACK BISCUITS！」表演結束時也不忘用中文大喊「謝謝」。

為了此次合體演出，「黑色餅乾」準備了黑色、橘色、金色的表演服，徐若瑄也大方秀出川字腹肌。她透過唱片公司表示為了重現當年造型，光髮型就綁了4個小時，從早上8時就開始準備妝髮。節目上南原清隆則透露，徐若瑄換衣服時曾打趣對他們說「我們現在不能一起換衣服了，我已經嫁人了」。讓南原清隆笑回「不要講得好像以前一起換過一樣」。

徐若瑄表示，合體結束到後台時一度感動到差點落淚，「看到成員們都很健康真是太好了，也謝謝ㄧ直在等待『黑色餅乾』合體的粉絲們」。（編輯：黃世雅）1111204