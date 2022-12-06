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黃宣再掌主持棒 紅白藝能大賞搭陳明珠喊像再婚

2022/12/6 18:27
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（中央社記者葉冠吟台北6日電）歌手黃宣今年主持金曲獎星光紅毯獲好評，接下來又將與前輩黃子佼、老戰友陳明珠攜手擔任「2023超級巨星紅白藝能大賞」主持人。黃宣也不改幽默表示，再度與陳明珠搭檔像再婚。

「超級巨星紅白藝能大賞」連續第14年辦理，今天舉辦主持人亮相記者會，總主持人黃子佼預告今年的陣容年齡層範圍廣，絕對適合闔家大小一起觀賞，也將邀請國際嘉賓共襄盛舉。

這也是黃宣和陳明珠兩人，繼第33屆金曲星光紅毯主持後，再度攜手合作，陳明珠稱讚：「老闆佼哥是神等級，黃宣是仙等級，2個加起來就是『神仙組合』，而我是世界明珠」；黃宣則開玩笑表示，能再度與陳明珠合作搭檔，很像「再婚」一樣，展現出兩人好交情。

記者會上也談到面對錄影現場的突發狀況，該怎麼完美化解。黃宣說，因自身腸胃消化太好，很擔心在台上突然肚子痛；陳明珠則害怕台下觀眾太安靜，無法獨自掌握大局。

「2023超級巨星紅白藝能大賞」將於2023年1月14日在台北小巨蛋登場，並於農曆除夕2023年1月21日在台視播出。（編輯：張芷瑄）1111206

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