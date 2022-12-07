「2022世界公視大展精選」影展 17日台中登場

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「2022世界公視大展精選」影展將於17日至18日在台中登場，台中市新聞局長鄭照新（右2）、公共電視國際部經理郭菀玲（中）等人7日在記者會中宣布，即日起開放線上免費索票，額滿為止。中央社記者郝雪卿攝 111年12月7日

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）「2022世界公視大展精選」影展將於17日至18日在台中登場，台中市新聞局長鄭照新今天表示，這項影展睽違2年再次來到台中，歡迎民眾踴躍線上報名免費索票觀賞。

「2022世界公視大展精選」影展台中場由公共電視主辦，台中市政府新聞局、台中市影視發展基金會合辦，17日、18日在市府台灣大道市政大樓4樓集會堂登場，鄭照新、台中市影視發展基金會副執行長林盈志及周厚君、公共電視國際部經理郭菀玲，今天在記者會中宣布，即日起開放線上免費索票，額滿為止。

鄭照新致詞表示，很高興這項影展睽違2年再次來到台中，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，2017至2019年連3年舉辦活動，都獲得市民熱烈參與與迴響。

鄭照新指出，在疫情逐漸解封之際，有機會與公視合作舉辦影展，相信透過世界影像的力量，讓觀影人有許多深刻啟發與體驗；目前台中場報名狀況超過台北、高雄場，全國最踴躍，由此可見市民對國際議題的關注程度。

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公共電視國際部經理郭菀玲表示，「2022世界公視大展精選」（Best of INPUT）以「迷霧．漸光」為主題，「漸光」取自台語，意即逐漸明亮的天色。

郭菀玲指出，Best of INPUT因疫情暫停2年，世界也彷彿陷入一團看不到終點的迷霧中，隨著後疫情時代來臨，希望的曙光一絲一絲照入人群中，使迷霧漸漸散去；感謝中市府免費提供場地，並適時挹注經費資源，讓Best of INPUT深受在地民眾熱愛。（編輯：陳仁華）1111207