改編音效大師米可曼卡西人生 「聽見天堂」將重映

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（中央社記者王心妤台北13日電）電影「聽見天堂」今天宣布4K數位修復版將在台重映，電影改編自義大利盲人音效大師米可曼卡西的真實故事，導演特別堅持部分演員由真正的視障小朋友演出，帶給觀眾真實感動。

「聽見天堂」（Red Like the Sky）描述義大利曾禁止視障人士就讀一般學校，米可曼卡西（Mirco Mencacci）因意外失明，被迫就讀視障寄宿學校，只能成為編織工或接線生，但他以一台舊式錄音機感受世界。

米可曼卡西最後成為了著名電影音效師，曾與導演米開朗基羅安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）、納尼莫瑞提（Nanni Moretti）等人合作。

「聽見天堂」導演克里斯提諾波頓（Cristiano Bortone）表示，籌備階段就堅持部分演員要讓真正的視障孩童演出，曾被夥伴勸阻，認為拍攝30個孩子已經夠困難，更何況是視障孩子，但他仍堅持在義大利巡迴一年選角，挖掘出演技天然的小朋友。

波頓表示，「這群孩子的天真還有活力所能帶給觀眾的喜悅以及力量，都造就『聽見天堂』的成功。」

「聽見天堂」將於明年1月13日在台重映，發行公司前景娛樂也決定將5%票房收入捐給愛盲基金會，共同為視障人士權益努力。（編輯：張雅淨）1111213