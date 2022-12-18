大學死黨唐綺陽郭蘅祈節目相聚 青澀照見明星同學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

藝人郭蘅祈（左起）、唐綺陽和沈斻是台北藝術大學前身、國立藝術學院戲劇系的同學，3人至今感情依然深厚，縱使互相吐槽也不會記仇。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北18日電）藝人曾寶儀、LuLu黃路梓茵主持的音樂節目「姐妹們的音樂萬萬歲」最新一集，邀到國立藝術學院戲劇系的3名死黨，星座專家唐綺陽、歌手郭蘅祈和劇場工作者沈斻上節目開同學會。

國立藝術學院是國立台北藝術大學的前身，唐綺陽、郭蘅祈、沈斻曾是同學，3人還分享珍貴的大學照片。包括演員張玉嬿、郎祖筠、導演王明台、舞台劇導演陳培廣、如果兒童劇團創作總監徐琬瑩、國立傳統藝術中心台灣國樂團演出規劃科長傅寯，以及影視編劇陳世杰、高妙慧等都是他們的同學，全班堪稱「星光班」。

聊及學生時期趣事，郭蘅祈自嘲，自己是金魚腦，腦霧20多年，全靠沈斻跟郎祖筠喚起記憶。唐綺陽更透露，同學們常吐槽郭蘅祈，郭蘅祈也從不記恨。

反倒沈斻跟郎祖筠都是班上記憶力超強者，畢業逾30多年還能細數當年學校演出的種種，沈斻更在節目中爆料，某次校內演出徵求獨唱者，唐綺陽以一曲「惜別的海岸」奪下角色，唐綺陽害羞的自我調侃：「那是因為我唱出了風塵味，老師很喜歡，哈哈哈。」

不過，當話題轉到現在同學會多談養生、養老，郭蘅祈在準備演唱當年寫給江美琪的「親愛的你怎麼不在身邊」時，也心有所感地說：「這幾年開始覺得能夠見一次面就少一次面」，立刻惹哭一向很感性的唐綺陽。

唐綺陽說：「人生難得遇到可以完全敞開心胸的好同學...這幾年疫情帶走了很多人，我們都還在，真的很幸福。如果有人出了什麼狀況，我也不知道我們的心情會怎麼樣...」郭蘅祈則說：「我們要開始學習怎麼看著別人離開，或是學習怎麼自處，這很重要。」

「姐妹們的音樂萬萬歲」每週日晚上9時於公視13台播出，週日晚上10時於公視+及「公視綜合」YouTube頻道上架。（編輯：張雅淨）1111218