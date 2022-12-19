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史匹柏E.T.外星人生命來源 機電模型8000萬落槌

2022/12/19 17:17（12/19 17:43 更新）
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經典科幻片「E.T.外星人」中E.T.生命的原始機電模型在拍賣會拍出8000萬。（圖取自twitter.com/JuliensAuctions）
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（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）經典科幻片「E.T.外星人」（ET）中，賦予大眼E.T.生命的原始機電模型，週末期間在拍賣會拍出260萬美元（約新台幣8069萬元）。

法新社報導，這個物件是2天超級拍賣的一部分，這場由朱力安拍賣公司（Julien's Auctions）和透納經典電影頻道（Turner Classic Movies）舉辦的超級拍賣會包含超過1300個物件，包括勞勃狄尼洛（Robert DeNiro）「蠻牛」（Raging Bull）的拳擊手套及克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）「雷神索爾」（Thor）的雷神之槌。

然而，賣出最高價的是1982年融化全球影迷的心、有著發光手指且有如孩童般純真的友善外星人E.T.。

當年電腦動畫塑像尚未如現今一般無所不在，這個E.T.機電模型有85個機械關節且幾乎全身都能動，包括眼睛、脖子，也包括E.T.告訴男孩艾略特（Elliott）他想「打電話回家」的那根手指頭。

一個E.T.縮小版模型同樣拍出12.5萬美元（約新台幣388萬元）；片中一場脫逃戲的其中一輛腳踏車也賣出11.5萬美元（約新台幣357萬元）。

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其他在比佛利山拍賣會場上賣出的電影紀念品還包括，影星卻爾登希斯頓（Charlton Heston）在「十誡」（The Ten Commandments）中讓紅海出現一條通道的拐杖，拍出44.8萬美元；丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）在「哈利波特」（Harry Potter）系列片中的「光輪2000」（Nimbus 2000）飛天掃帚則賣出12.8萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：林治平）1111219

#E.T.
#史蒂芬史匹柏
#卻爾登希斯頓
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