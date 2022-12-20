「智齒」8卡車垃圾造景 林家棟：夠瘋才能演下去

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）拿下4項金馬獎的香港犯罪動作電影「智齒」，劇組為呈現場景末世感，動用8台貨車載來大量垃圾，打造魔幻場景，演員得在又髒又臭環境演出，男主角林家棟笑說夠瘋才演得下去。

香港金像獎影帝林家棟、劉雅瑟及李淳主演的「智齒」，特殊場景讓觀眾極為難忘，導演鄭保瑞選在香港較舊的街區，包含土瓜灣、觀塘等地拍攝，還申請即將拆除的觀塘裕民坊進行拍攝，「原本申請過不了，我們請來測量師來丈量整個環境，保證不超過環境負荷，才同意我們搭景拍片。」

因此意外在電影中留下裕民坊的最後模樣，鄭保瑞說：「電影有個好處，能夠留下被時代洪流沖走的東西，好像我們看80、90年代的電影，會看到以前的彌敦道和女人街，有些東西現實留不住，唯有留在電影中。」

劇組為拍攝一個髒亂場景，一口氣叫了8台車載來滿滿的垃圾到現場，堆滿拍攝處後，更不停灑上水，林家棟笑說：「本來不臭的，灑了半天的水，也都變臭了，還出現很多小蟲子。」

鄭保瑞為了畫面氣氛和風格，還請工作人員把渠道塞住，造成淹水效果，林家棟回憶：「整整拍了10天，我的腳都是濕的。」

還有一場林家棟把劉雅瑟扣在一台車上的戲，畫面相當魔幻，劇組不但用垃圾打造場景，還把幾台車都拖進小巷弄內，拍完後再把車子移出，另類以垃圾完成電影美學，也讓「智齒」獲得金馬獎最佳美術設計的肯定。

林家棟透露，自己也常靠著垃圾找回初心，家中許多東西在別人眼中都像垃圾，例如小學運動比賽獎牌及紀念冊等，他有空時還會拿出來擦乾淨，「這些提醒我那時的童真與單純，在現實世界掙扎求存，當然要付出努力，但也須適當的妥協，我會在整理垃圾的過程中提醒自己守住初心。」

「智齒」將於23日在台上映。（編輯：張雅淨）1111220