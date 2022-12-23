洪慧芳演「花路阿朱媽」 感動觀眾更理解爸媽心聲

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（中央社記者王心妤台北23日電）電影「花路阿朱媽」由女星洪慧芳主演並展開婦女的尋找自我之旅。洪慧芳為了戲增胖，在韓國拍攝時甚至天天吃炸雞，但她也感動不只兒女看懂了，也有年輕觀眾因電影更理解爸媽。

導演何書銘接受中央社記者專訪表示，這部片其實是真實經驗改編，連當時去提案爭取補助的海報都是用媽媽的照片先製作。他笑說當時為了拍下媽媽最開心的樣子，「我跟媽媽說要想像自己中頭獎」。

何書銘說，一開始沒想過邀請洪慧芳演出，因她過往都是知性、優雅的形象，沒想到試鏡就被驚豔。洪慧芳接受專訪笑說，因為想著這次是個「大媽」角色，連白髮還沒染黑就套著睡衣並素顏試鏡，沒想到就這樣中選。

洪慧芳回憶，當時接到角色後沒多久就爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以為電影不會拍了就興起減肥念頭，2個月瘦了8公斤，等到電影真的開拍，卻被何書銘嫌棄太瘦了。洪慧芳笑說：「我聽到要增胖就說太好了，一發不可收拾拚命吃。」到了韓國拍戲更是不忌口，天天都吃炸雞，才養出適合的身材。

「花路阿朱媽」描述喜愛韓劇的新加坡媽媽滿心期待跟兒子一起去韓國玩，卻在出發前被兒子放鴿子，決定獨自去旅遊，因而找到自我價值。

洪慧芳說，兒子和女兒看完電影後，傳訊息跟她說：「電影要說的東西，我們收到了。」她也說作為母親，以前外出工作都會主動找孩子，現在都是兒女主動關心，也有觀眾說看完電影後知道了爸媽的想法，讓她非常欣慰。

「花路阿朱媽」全台上映中。（編輯：張芷瑄）1111223