洪慧芳拍花路阿朱媽憶亡母 遺憾沒花更多時間陪伴

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（中央社記者王心妤台北27日電）韓國、新加坡合製電影「花路阿朱媽」全台上映中，女主角洪慧芳表示，拍片時一直想起過世的媽媽，並遺憾以前沒花更多時間和媽媽相處；導演何書銘則說電影給了朋友出櫃的勇氣。

洪慧芳除了因入圍金馬獎於11月返台，近日又再度來台灣旅遊。她今天透過片商分享演出心得，提到拍攝「花路阿朱媽」期間特別思念已經過世的母親，「因為我比較獨立，能一個人旅行，但媽媽不是，她等著孩子帶她出國玩，想到以前我常常帶媽媽來台灣」。

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洪慧芳表示，想起媽媽生前或許很寂寞，「因後期我太忙，一直覺得還有時間，下次再帶媽媽出國，但等著等著媽媽就生病過世了，我一直感到很遺憾」。導演何書銘則說，洪慧芳其實將人生經歷都放進演出的角色中。

何書銘接受中央社記者專訪時也分享，片中有段兒子鼓起勇氣和媽媽表明出櫃的劇情，他說有朋友看完電影後真的和媽媽坦白性向，「我根本不知道他是同志，只覺得身為一個電影人，有些東西在媽媽面前很難直接說，但我能用電影表達」。（編輯：張芷瑄）1111227