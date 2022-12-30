Clean Bandit訪台開唱吸上千歌迷 大讚鹹酥雞美味

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（中央社記者王心妤台北30日電）英國電音團體Clean Bandit有很多首歌在YouTube觀看次數破億，他們昨晚首度來台灣開唱，吸引上千名歌迷。Clean Bandit這次訪台吃了鹹酥雞大讚美味，也許願和魚丁糸阿龔合作。

Clean Bandit的YouTube頻道累積超過1000萬人訂閱，也有很多首歌曲MV觀看次數破億，其中歌曲Rockabye更是累積27億次觀看次數。

Clean Bandit昨晚以歌曲Symphony拉開演唱會序幕，接著又演唱Rockabye、I Miss You、Tik Tok等多首經典歌，吸引千名觀眾入場。最後演唱完TEARS後，歌迷仍熱情尖叫並喊出安可，Clean Bandit也再次登台演唱Show Me Love與Rather Be，並與全場觀眾合影留念。

Clean Bandit表示，「這是我們第一次來到台灣，我們很愛大家，很興奮可以來到這邊演出，謝謝大家來聽我們的音樂」。

Clean Bandit此次停留3天2夜，他們說，這是第一次離家這麼遠演出，知道有如此多歌迷，「感覺很奇妙」。

此外，Clean Bandit訪台也吃了鹹酥雞，成員Grace Chatto表示，「很好吃、很香，感覺像是有點肉桂的味道」。而被問到想和哪個台灣藝人合作，Clean Bandit許願說想和魚丁糸的龔鈺祺（阿龔）合作。（編輯：張芷瑄）1111230