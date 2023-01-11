台灣影人陳炫劭受困埃及 外交部：外館已密切聯繫協助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北11日電）針對台灣影人陳炫劭在埃及機場出境時受困，外交部晚間表示，外交部獲悉後即請駐約旦代表處與陳炫劭及他的家屬取得聯繫，並立即向開羅機場航警瞭解案情及他遭留置的狀況，目前全案已進入司法程序，由埃及法庭審理中。

外交部發言人歐江安向中央社表示，陳炫劭一行3人10日在埃及開羅機場出境時，因故遭埃及政府留置調查並沒收護照，外交部已責成駐約旦代表處與陳炫劭及其家屬保持密切聯繫，並請外貿協會開羅台灣貿易中心人員就近探視；另也協助陳炫劭委請當地律師在今天開庭時提供法律諮詢及協助。

外交部表示，密切注意本案發展，並將全力維護台灣民眾的法律權益與旅外安全。外交部再次提醒民眾前往其他國家旅行時，應避免誤觸當地法律，如果遭遇急難事宜，請即聯繫外交部緊急聯絡中心，電話：+886-800-085-095或與駐外館處聯繫，以獲得必要的協助。

以電影「夕霧花園」入圍金馬獎最佳美術設計的陳炫劭在臉書貼文指出，他從埃及飛往約旦時，一行3人遭海關以「竊盜文物」名義帶走，不僅手機遭沒收，還被關在小房間拘留，他坦言自己感覺像國際孤兒。（編輯：張均懋）1120111