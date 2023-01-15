LuLu憶「胞胎姊姊」朱俐靜 盼漂亮模樣不被忘記

（中央社記者葉冠吟台北15日電）歌手朱俐靜去年癌逝，藝人LuLu黃路梓茵曾以「胞胎妹妹」身分陪她宣傳最後一張專輯。LuLu日前在主持的音樂節目選唱朱俐靜的歌，希望大家記得朱俐靜永遠漂亮的樣子。

公視透過新聞稿表示，LuLu在「姐妹們的音樂萬萬歲」中，特別選唱朱俐靜的「不完美的完美」，並分享朱俐靜生前對她的關心，數次忍不住哽咽。LuLu說，朱俐靜在發行專輯「來日方長」時已得知罹患乳癌，「Miu（朱俐靜）跟寶儀姐和我都一樣，都要把事情做到最好，生活中沒有填滿工作，就覺得好像哪裡怪怪的」。

LuLu記得，朱俐靜在人生最後的幾個月，還是常會提醒她，要記得做健康檢查、每天都要過得很開心，「好像她比較擔心我，姐姐還一直關心我，叫我不要忘了自己…我很幸運在工作上遇到像家人般的同儕」。

「雖然她（朱俐靜）今天已不在我們身邊，但希望大家知道，她是個很棒的歌手，她的聲音、她在台上唱歌很漂亮的樣子，永遠在大家的心中，也希望我一邊唱的時候，她可以看著我唱這首歌。」LuLu再次哽咽，也稱讚「胞胎姊姊」真的很會唱，自己一定沒有對方唱得好。

另一名主持人曾寶儀拍拍LuLu的肩膀安慰：「不完美的完美啊。」

這集節目將於今晚9時在公視13台播出，來賓還有歌手嚴正嵐和樂團「棉花糖」成員莊鵑瑛 （小球），也被LuLu戲稱彼此是「三胞胎」，因為三人都是短髮時，常被彼此粉絲誤認，趣事不少。（編輯：管中維）1120115