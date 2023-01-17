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陳淑芳口述專書「戲如妳」 用人生細數台灣電影史

2023/1/17 16:36（1/17 17:01 更新）
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金馬影后陳淑芳出道超過60年，口述訪談經歷成為專書「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」。回顧過往，陳淑芳現在已能豁達面對，她說，「人生中的每一階段都很喜歡，都很好，不要怨天尤人」。（國家電影及視聽文化中心提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月17日
金馬影后陳淑芳出道超過60年，口述訪談經歷成為專書「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」。回顧過往，陳淑芳現在已能豁達面對，她說，「人生中的每一階段都很喜歡，都很好，不要怨天尤人」。（國家電影及視聽文化中心提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月17日
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（中央社記者王心妤台北17日電）金馬影后陳淑芳出道超過60年，口述訪談經歷成為專書「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」；影視聽中心董事長藍祖蔚表示，這本書是她對台灣電影的見證史，值得細細咀嚼品味。

國家電影及視聽文化中心今天發布新聞稿表示，陳淑芳在書中談到8歲被母親強拉跳海，但她及時掙脫母親的手並叫旁人拯救海裡的母親，兩人才逃過一劫。陳淑芳也說，這次在書中毫不保留經歷的事，「若哪天有機會拍攝個人傳記電影，片頭要是母親帶著她跳海的這一幕」。

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演藝人生上，陳淑芳曾經歷台語片風潮、老三台時代、台灣有線電視台成立、台灣新浪潮電影，個人也成為台灣影史一部分。回顧過往，陳淑芳表示現在已經能豁達面對，「人生中的每一階段都很喜歡，都很好，不要怨天尤人」。

陳淑芳7日先去印刷廠看書籍印製過程，也檢視色彩印製細節；陳淑芳也在印刷廠簽書，推出限量影后親簽版回饋給粉絲，她說：「不只簽名，每一本我都畫上了愛心，希望大家能感受到我滿滿的心意和感謝」。（編輯：陳仁華）1120117

#陳淑芳
#台灣
#藍祖蔚
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