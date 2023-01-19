Met Gala主持群費德瑞、杜娃黎波入列 展覽致敬卡爾拉格斐

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（中央社紐約18日綜合外電報導）英國流行音樂女歌手杜娃黎波和網壇傳奇人物「瑞士特快車」費德瑞將成為今年紐約大都會博物館慈善晚宴主持人，這次的主題將向時尚巨擘「老佛爺」卡爾拉格斐致敬。

法新社報導，有「時尚老佛爺」之稱的卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）縱橫時尚圈逾半世紀，曾是香奈兒（Chanel）、凡迪（Fendi）、Balmain和Chloe等高級時尚品牌掌門人，並在1984年推出自己的同名品牌Karl Lagerfeld。

娛樂圈最耀眼的明星將在這迷人夜晚換上奢華禮服，踏上紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）的紅毯，這場僅限受邀貴賓參加的盛會代表著大都會博物館服裝學院（Costume Institute）年度時裝展揭開序幕。

Met Gala今年將以「卡爾拉格斐：線條之美」（Karl Lagerfeld：A Line of Beauty）為名舉行展覽，其中包括大約150件老佛爺的設計作品和草圖。

除了杜娃黎波（Dua Lipa）和費德瑞（Roger Federer），西班牙國寶級女演員潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）和英國女星麥可娜柯爾（Michaela Coel）5月1日也將與「時尚雜誌」（Vogue）總編溫圖爾（Anna Wintour）一起主持這場盛會。

素有「時尚界奧斯卡」稱號的Met Gala於1948年首度登場，「時尚教母」溫圖爾1995年起一肩挑起主席重任，使這場晚宴成為了富人和名流的時裝秀以及社群媒體盛會。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120119