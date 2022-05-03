MET Gala群星展鍍金魅力 紅毯鬥豔焦點一次看

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紐約大都會博物館慈善晚宴2日登場，布蕾克萊芙莉（左）紅毯上變裝吸睛，金卡戴珊（右）穿著麥基設計的U領洋裝亮相，瑪麗蓮夢露曾穿過這套禮服。（左圖為美聯社，右圖取自instagram.com/kimkardashian）

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（中央社紐約2日綜合外電報導）紐約大都會博物館慈善晚宴（MET Gala）今天登場，A咖群星配合主題「鍍金魅力」打扮走紅毯，出席這場回歸疫情前既定日程的「年度派對」，政壇人物希拉蕊和紐約市長也現身。

法新社和路透社報導，共同主持人布蕾克萊芙莉（Blake Lively）今天身穿凡賽斯（Versace）珠飾禮服，腰側的巨大緞面蝴蝶結超吸睛，露出淡藍色裙擺，女神氣場震懾全場。

▼布蕾克萊芙莉（左）和丈夫萊恩雷諾斯（右）一起走紅毯。

布蕾克萊芙莉禮服藏有巧思，腰間的大蝴蝶結解開後，變為藍綠色裙擺。（美聯社）

這套禮服靈感來自紐約中央車站、自由女神像和帝國大廈，布蕾克萊芙莉形容這套服裝是要向紐約市建築「致敬」，而她演員丈夫萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）則穿著深棕色天鵝絨燕尾服。

▼艾莉西亞凱斯身著黑色披風上用水晶描繪出紐約建築剪影。

歌手艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）也向這座別稱「大蘋果」的城市建築致意，身穿雷夫羅倫（Ralph Lauren）服飾，黑色披風鑲上20萬顆水晶，描繪出紐約建築剪影，華麗中帶有霸氣。

女星莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）身穿時尚設計師羅傑斯（Christopher John Rogers）的設計作品，黑白灰相間的禮服加上華麗浮誇的頭飾，吸睛程度不輸她在影集「慾望城市」（Sex and the City）中的表現。

▼莎拉潔西卡派身穿黑白灰相間的禮服加上華麗的頭飾。

這套禮服是向凱克利（Elizabeth Hobbs Keckley）致敬。凱克利是美國前總統林肯夫人瑪莉．陶德．林肯（Mary Todd Lincoln）的個人裁縫師，也是白宮第一位非裔女性時尚設計師。

新生代歌手「怪奇比莉」（Billie Eilish）選穿古馳（Gucci）奶油色緞面緊身馬甲式禮服，搭配淺綠色透視蕾絲長袖。饒舌女歌手卡蒂B（Cardi B）選穿綴飾緊身凡賽斯高級訂製系列禮服，全身金光閃閃，凸顯豐滿體態。

▼怪奇比莉穿Gucci奶油色緞面緊身馬甲式禮服。

▼卡蒂B以一襲緊身凡賽斯高級訂製系列禮服登場，全身金光閃閃。

以迪士尼電影「仙履奇緣」真人灰姑娘一角走紅的莉莉詹姆斯（Lily James）今天以一襲幾近透視的薰衣草紫凡賽斯珠飾禮服大膽登場，大方展露性感好身材。

▼莉莉詹姆斯身穿幾近透視的薰衣草紫凡賽斯珠飾禮服。

電視名人金卡戴珊（Kim Kardashian）則穿著時裝設計師麥基（Bob Mackie）設計的大U領洋裝亮相，已故性感尤物瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）曾穿過這套禮服。

金卡戴珊（左）穿著時裝設計師麥基設計的大U領洋裝亮相，過去瑪麗蓮夢露（右）曾穿過這套禮服。（圖取自instagram.com/kimkardashian）

英國超模凱特摩絲（Kate Moss）身穿Burberry黑色長袍，率性俐落又帶有女人味。女兒萊拉（Lila）以裸色服飾展現初生之犢不畏虎的霸氣。

▼凱特摩絲（右）身穿黑色長袍，展現率性俐落，女兒萊拉（左）以裸色服飾登場。

華人女星楊紫瓊以一襲古隆（Prabal Gurung）設計的綠色長洋裝及落地披肩豔驚四座，雖手臂纖細見骨感，仍撐起華服氣勢。

▼楊紫瓊以一襲綠色長洋裝及落地披肩豔驚四座。

女星凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）選擇由Moschino設計的純黑薄紗刺繡禮服，同樣讓好身材若隱若現。

▼凡妮莎哈金斯選穿純黑薄紗刺繡禮服，好身材若隱若現。

這場僅限受邀貴賓參加的盛會代表著大都會博物館服裝學院（Costume Institute）年度時裝展揭開序幕。今年的展覽主題是「在美國：時尚選集」（In America: An Anthology of Fashion），展覽分為兩個部分，聚焦在美國服裝史上。

美國前總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）表示她20年來首度出席，以頌揚美國的時尚與精神。

她選穿設計師奧圖扎拉（Joseph Altuzarra）的酒紅色禮服，領口巧妙繡有60位啟發人心的女性名字，包括廢奴主義鬥士塔布曼（Harriet Tubman）、民權運動之母蘿莎．派克斯（Rosa Parks）及已故前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）等。

▼希拉蕊．柯林頓穿設計師奧圖扎拉的酒紅色禮服，領口繡有60位啟發人心的女性名字。

另一位政壇人物紐約市長亞當斯（Eric Adams）也盛裝出席，他的燕尾服外套上有紐約地鐵系統標誌，背後寫著「終結槍枝暴力」。

「紐約郵報」（New York Post）報導，亞當斯「多年來超想去」紐約大都會博物館慈善晚宴，今天終於如願。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110503

▼紐約市長亞當斯（右）盛裝出席，他的燕尾服外套上有紐約地鐵系統標誌。

▼亞當斯燕尾服外套背後寫著「終結槍枝暴力」。

▼在「魷魚遊戲」飾演脫北者而爆紅的鄭好娟身穿俏麗短洋裝登場。

▼男星傑瑞德雷托（右）與Gucci創意總監密西里（左）以相同裝扮走紅毯。