藍源推遲航班 金卡戴珊男友彼得戴維森不上太空
2022/3/18 16:58
（中央社紐約17日綜合外電報導）亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的太空旅遊服務公司藍源今天宣布，原定23日起飛的航班將推遲至29日，「週六夜現場」喜劇演員彼得戴維森將不再參加此次飛行。
路透社報導，藍源（Blue Origin）在推特發布的簡短訊息，並未立即解釋推遲原因，以及彼得戴維森（Pete Davidson）為何從藍源去年夏天以來第4趟商業航班的名單中撤出。
28歲的彼得戴維森是美國實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）的男友，14日才剛被正式宣布為藍源的「榮譽嘉賓」，與5名付費客戶一起乘坐最初定於本月23日的航班。
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藍源表示，由於「彼得戴維森不再能夠加入」新航班，將在「未來幾天」宣布第6名成員。
另外5名乘客分別為天使投資人艾倫（Marty Allen）、房地產大亨哈格（Marc Hagle）夫婦、北卡羅來納大學（University of North Carolina）教授吉欽（Jim Kitchen），以及商業空間技術公司（Commercial Space Technologies）創辦人奈德（George Nield）。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1110318
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