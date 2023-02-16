鹿皮比基尼造型太經典 拉寇兒薇芝嘆星路遭定型[影]

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美國女星拉寇兒薇芝因1966年「大洪荒」中鹿皮比基尼造型躍升為1960、1970年代國際最火熱的性感偶像，卻因此遭定型，無法擺脫這個角色。（路透社）

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（中央社紐約15日綜合外電報導）美國女星拉寇兒薇芝罹病不久後於今天過世，享壽82歲。她因1966年「大洪荒」中鹿皮比基尼造型躍升為1960、1970年代國際最火熱的性感偶像，卻因此遭定型，無法擺脫這個角色。

綜合法新和美聯社報導，「大洪荒」（One Million Years B.C.）電影本身普普通通，但電影海報紅遍全球，拉寇兒薇芝知名度跟著水漲船高，海報和她本人都成了影史不可磨滅的一環。

拉寇兒薇芝在她2010年自傳「雙峰之外」（Beyond the Cleavage，暫譯）說：「那張著名的電影海報一發布，剎那之間，我的生活徹底改觀，我真實的一面被一掃而空。」

「這個非同凡響的性感象徵，讓所有一切都黯然失色。」

影片來源：Hammer

有著一頭紅褐色秀髮和一身姣好身材，拉寇兒薇芝取代已故的瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe），成為1960、1970年代的全球性感女神。

「紐約時報」（New York Times）1967年形容她「令人讚嘆」，是「活生生的女性豐碑」；「花花公子」（Playboy）說她是「1970年代最令人渴望的女人」。

●14歲首成選美皇后 性感形象讓星路受限

拉寇兒薇芝1940年9月5日在美國伊利諾州芝加哥出生，本名喬．拉寇兒．特哈達（Jo Raquel Tejada），父親是玻利維亞裔的航空工程師，母親是美國人，小時候學過芭蕾，並在14歲那年首度於選美活動中奪魁。

她還沒滿20歲就嫁給高中時期的男友，改從夫姓薇芝，與他生下兩個孩子，但在1964年宣告離婚。

拉寇兒薇芝的演藝之路在1960年中期有了突破，她先參與了1966年上映的科幻片「驚異大奇航」（Fantastic Voyage），接著在同一年上映的「大洪荒」擔綱主角。大家或許不記得「大洪荒」的劇情內容，但她那襲比基尼卻叫人難忘。

影片來源：20th Century Studios

然而，她卻因此被定型，難以證明自己是多變的女演員。

她曾說：「美國人總是有性感偶像。這是歷久不衰的傳統，能成為其中一人讓我受寵若驚。」

「但一旦被定型為性感偶像，就很難有長遠、豐碩的演藝生涯。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120216