林懷民「突圍」勉年輕人 把所有事做到值得尊敬

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（中央社記者王心妤台北21日電）雲門舞集創辦人林懷民今天出席短片「突圍」記者會，他說，要幫助年輕人，應該先了解年輕人。林懷民並勉勵年輕人：「值得尊敬的不是你做什麼，而是把什麼做到值得尊敬。」

「突圍」以雲門舞集創辦人林懷民為主角，從1978年12月16日「薪傳」在嘉義首演開始談起，當天也是台美斷交。林懷民回憶當時觀眾聽到陳達「思想起」就興奮尖叫，林懷民也感動落淚，更堅持演出。

影片中出現台東池上米農梁正賢，梁正賢回憶雲門舞集首次到池上演出時，看到每個階梯或是轉角都安排志工，從小地方提醒觀眾注意，正是這樣的細膩，讓他知道「失誤最少的才是冠軍」，這樣的精神也從基本上改變了池上的環境以及米農。

雲門舞集今年50歲，「薪傳」距離首演45年。林懷民說，自己曾猶豫該堅持下去的理由，但「薪傳」也代表「薪盡，火傳！有人薪傳，就有人回傳」的精神。他說：「每一代的舞者，每一代的年輕人都有偉大的能力。」

林懷民回應觀眾提問表示，常想過能怎麼幫助年輕人，首先做的應該是了解年輕人，盡力做到當下能做的。

林懷民並以短片名勉勵，「相信自己，不要放棄，一定有突圍的可能。年輕的另一個名字就是勇敢，跌得頭破血流也要站起來。安靜下來，思考、工作，每天都是突圍的好日子。」（編輯：管中維）1120221