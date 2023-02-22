香港3影帝主演「斷網」郭富城2樓飛身躍下

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（中央社記者王心妤台北22日電）香港影帝郭富城、林家棟和任達華主演電影「斷網」，電影除科技犯罪劇情，刻意保留港片動作戲設計，不只有飛車爆破，郭富城親自演出大部分動作戲，甚至從2樓翻越欄杆跳下。

「斷網」由鄭保瑞監製、新生代導演黃慶勳執導，並由郭富城、任達華、林家棟、賴雅妍等人主演。片中虛實呈現，網路世界的橋段選在樹林拍攝，鄭保瑞透過片商表示，「虛幻又有存在感，感覺和森林很相似，便大膽決定以森林代替網絡，再加上特效。」

鄭保瑞說，片中三分之一的特效鏡頭都使用綠幕拍攝，許多橋段要靠演員憑想像演出。導演黃慶勳說，每次都需要跟演員溝通、講解，剩下的都靠演員用想像力補齊。

片中為了保留港片特色，安排許多動作劇情。鄭保瑞表示，為了求逼真，飛車撞車戲真的點火，「但我回頭看時也嚇到，急忙叫消防車來救火。」沒想到車子戲其實還沒拍完，鄭保瑞只能向黃慶勳道歉，原本只想拍一個鏡頭，沒想到燒掉一台車。

「斷網」劇組透露，郭富城力求真實，演出大部分危險動作戲，其中一場翻越欄杆的戲，郭富城從2樓摔到1樓，嚇到現場工作人員。郭富城透過片商表示，「我覺得出來的效果是好的，所以覺得是值得的。」

「斷網」將於3月10日全台上映。（編輯：李亨山）1120222